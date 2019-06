Polémica mundial: muere Noah, de 17 años, que pidió la eutanasia tras ser violada

Noah Pothoven, de 17 años, murió después de que “dejara de comer y beber”. Fue violada cuando era niña y desde ese entonces su vida se había convertido en un infierno. “Voy directa al grano: voy a morir en un máximo de 10 días. Después de años de duelo, mi lucha termina…. Seré liberada porque mi sufrimiento es insoportable”, comentó.

Después de una larguísima lucha para que le concedieran la eutanasia, hasta terminó “agotada”. Quería dejarse morir. En su autobiografía, Ganar o perder, Noah cuenta al mundo cómo convivió con los problemas psicológicos que sufrió después de los abusos sexuales que sufrió cuando apenas era una niña.

El libro fue un éxito e incluso fue premiado. Además abrió un debate sobre la falta de medios y de implicación institucional ante casos como el suyo en Holanda.

“No es un plan impulsivo. No me intentéis convencer de que no es bueno, es una decisión bien considerada y definitiva. Respiro pero no vivo”, escribió en sus redes sociales.

La Ley de Terminación de la Vida en Holanda, vigente desde 2002, permitía a Noah llevar a cabo la decisión de pedir la eutanasia, si bien, sus padres debían formar parte de dicha decisión.

El Español apunta que la joven debía cumplir varios requisitos para que le fuera concedida la eutanasia, tales como la evaluación médica por parte de dos profesionales que pudieran certificar que el sufrimiento del paciente no da perspectivas de mejora; que su decisión es voluntaria o que es del todo consciente de sus opciones.

Después de dicho procedimiento, Noah no consiguió el permiso necesario para que pudiera terminar con su vida, por lo que decidió dejarse morir dejando de beber y comer, lo que se denomina como eutanasia pasiva. “En Holanda la ley determina que no se puede obligar a nadie a alimentarse, la persona tiene libertad para decidir y que no se puede aplicar de forma artificial”, indicó a La Vanguardia la presidenta de la asociación Dret a Morir Dignament, Isabel Alonso.