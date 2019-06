Santi Cañizares: “Reyes no merece ser homenajeado como si fuera un héroe”

El exportero del Valencia C.F. Santiago Cañizares se ha situado en el centro de la polémica por un tweet en el que ha comentado que José Antonio Reyes, fallecido ayer en un accidente de tráfico, “no merece ser homenajeado como un héroe, ya que circular con exceso de velocidad es una actitud reprochable”.

No obstante, Cañizares se suma a todas las muestras de cariño vertidas por un sinfín de actores importantes del ‘planeta fútbol’ mundial. “En el accidente ha habido víctimas además del conductor. Reyes no merece un homenaje como si fuera un héroe. Pero eso no quita que lamente lo ocurrido y que rece por sus almas. Lo intolerable lo encuentro en quien se alegra. Y en ese sentido, las redes nos muestran las conductas más ruines y las mayores carencias que tenemos como seres humanos”, explicó el portero en dicho post.

Reyes será recordado por el gran papel que hizo en equipos importantes como el Real Madrid, Arsenal, Sevilla, Atlético de Madrid o Espanyol.