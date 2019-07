La calvicie es un factor de riesgo del cáncer de piel según Hospiten

Los especialistas de Hospiten advierten de que la calvicie es un factor de riesgo del cáncer de piel, dado que cada año se diagnostican 17.000 casos de queratosis actínica, y que suele ser el resultado de años de exposición solar sin protección en esta zona.

Según la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), todos los años se diagnostican 150.000 casos de cáncer de piel, por lo que además de proteger la cara y cuerpo, también debe prestarse atención a la cabeza. La queratosis actínica se presenta como una mancha rosa, rasposa y suele aparecer entre los 50 y 60 años. Estas lesiones son crónicas, de lenta evolución y pueden reaparecer o empeorar.

Para la doctora Lucía Pimentel, dermatóloga de Hospiten, “es importante que las personas calvas se protejan con cremas y sombreros y que no olviden que las orejas también son una parte fundamental a la que normalmente no se presta atención y se suelen quemar con mucha frecuencia”. Por este motivo, señalan que es recomendable protegerse todos los días, incluso si está nublado con cremas y espráis que no son grasos para el pelo y que evitarán quemaduras y posibles lesiones más graves.

“Desde el Grupo Hospiten las tratamos a través de la crioablación y con tratamientos de cremas”, aseguró la doctora Lucía Pimentel, que confirma que solo entre el 6 y el 10% de estos casos de queratosis migrará a carcinomas. A su vez, la dermatóloga aconseja a los más jóvenes que suelen llevar el pelo rapado o muy corto que se resguarden del sol en la cabeza con gorras y protección, ya que “hace años no teníamos constancia de la gravedad de los efectos del sol que impacta de forma perpendicular sobre la cabeza”. Además, todos los que trabajan al aire libre o practican algún deporte durante esta época deben tener las mismas precauciones. En este sentido, insiste en la necesidad de estar atentos a cualquier cambio de la zona afectada y consultar con un especialista.

El Grupo Hospiten es una red sanitaria comprometida con la prestación de un servicio de calidad, con experiencia de 50 años, que cuenta con veinte centros médico-hospitalarios privados en España, República Dominicana, México, Jamaica y Panamá, y más de cien centros médicos ambulatorios, bajo la marca Clinic Assist. Está presidido por el doctor Pedro Luis Cobiella y atiende anualmente a más de 1.700.000 pacientes de todo el mundo, y cuenta con una plantilla de más de 5.000 personas.