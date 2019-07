Los terribles efectos poco conocidos de la cocaína

Se trata de un efecto secundario de la cocaína menos conocido que la llamada “nariz de la coca”, pero igual de terrible. Según publica The Sun en su campaña especial End Of The Line, enfocada en mostrar la cruda realidad de los devastadores efectos de la droga en el organismo, donde ha entrevistado al conocido dentista Richard Marques y advierte de las perforaciones palatinas con crudas imágenes de informes médicos.

En concreto, se trata de un agujero en el paladar causado por el consumo de cocaína. El doctor explica que el paladar es el techo de la boca y lo que la separa de la cavidad nasal, por lo que la droga puede acabar cortando el suministro de sangre en dicha zona y, eventualmente, hacer que mueran los tejidos. El proceso se llama vasoconstricción: los vasos sanguíneos se encogen evitando que el oxígeno pueda llegar al paladar en la sangre como debería.

Una perforación palatina afecta al consumo de alimentos e incluso al habla. “El agujero significa que el líquido puede viajar a través del paladar y salir por la nariz. Si bien no suele ser mortal, es vergonzoso y antinatural”, añade el doctor Marques. Un trozo de comida puede quedar también atascado en el agujero y a medio plazo causar una infección complicada. Hasta el sabor de los alimentos puede verse afectado, ya que el techo de la boca contienen también papilas gustativas.

Aunque la perforación es un efecto extremo del consumo de cocaína, el dentista asegura que muchas personas ignoran por completo el problema por vergüenza e incluso no se dan cuenta de que padecen el efecto secundario, ya que “puede que no se note a simple vista en las primeras etapas”. De igual forma, tratar el problema no es fácil y requiere de cirugía especializada.

El doctor advierte del repunte en el consumo de esta droga que está viviendo en la actualidad Reino Unido, especialmente entre la población más joven. Cada vez más pacientes están mostrando los desagradables efectos secundarios dentales de tomar cocaína, ya que el consumo aumenta y la sociedad “normaliza la droga”, en palabras del especialista. “Además de inhalar cocaína, los usuarios tienden a frotarla en los dientes y las encías, por lo que algunos de los primeros signos de abuso pueden mostrarse aquí, con efectos como marcas negras y, en última instancia, pueden provocar la pérdida de dientes.