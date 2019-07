Mari Brito: “No pienso moverme de Candelaria y como municipalista me gustaría presidir la FECAM”

Se define como socialista, cristiana y matemática. La primera alcaldesa de Candelaria nació hace 42 años en Igueste, está casada y no tiene hijos, aunque trata a sus tres sobrinos como si lo fueran. Tras ocho años de concejala junto a su mentor, José Gumersindo García, inicia su segundo mandato como alcaldesa y lo hace por primera vez con mayoría absoluta, tras pasar el PSOE de 8 a 11 concejales, casi con el mismo equipo que gobernó los últimos cuatro años la Villa Mariana, primero con CC y luego en solitario. Se considera municipalista, no aspira, por el momento, a otra administración superior y no esconde que le gustaría presidir la FECAM y seguir siendo vocal en la FEMP. Ya trabaja para ello.

-Lleva ya más de un mes en su nuevo mandato, tras lograr mayoría absoluta. ¿Esperaba tan buen resultado electoral?

“Siempre pensaba en ganar. Quiero pensar que algo habrá tenido que ver nuestra gestión, sin desmerecer el buen trabajo del PSOE a nivel nacional por la atención a las personas y la sostenibilidad, que también son ejes fundamentales en el Gobierno de Ángel Víctor Torres. En Candelaria hemos realizado un trabajo con honestidad, seriedad y responsabilidad para tratar los problemas sobrevenidos y el pueblo nos ha renovado la confianza, ahora con esa mayoría absoluta, que comporta, si cabe, un mayor compromiso con Candelaria”.

-Ustedes, once y Coalición Canaria, de cinco a dos. ¿Por qué cree que las elecciones castigaron tanto a su exsocio?

“Realmente no lo sé. Creo que se ha valorado la opción del mejor equipo para liderar los proyectos en Candelaria. Creo que la ciudadanía ha confiado en el equipo que ha trabajado con honestidad y franqueza los problemas. Creo que los votantes han analizado los servicios, la calidad de vida en el municipio y han constatado esa realidad. Entiendo que eso no lo han visto en Coalición Canaria”.

-Y ha logrado una mayoría absoluta sin cambiar apenas al grupo de Gobierno.

“Estoy muy contenta con mis compañeros. Cuento con el mejor equipo para gobernar Candelaria, para tomar decisiones conjuntamente con la ciudadanía. Hemos renovado Urbanismo con un área que hemos redenominado Planificación y Gestión Urbanística Ambiental, y para nosotros son claves esas palabras, porque tenemos el reto importante de modificar el Plan General, así como sacar adelante la RPT para contar con recursos humanos y económicos, con una valoración adecuada, que nos servirá para sacar más ágilmente los proyectos y los servicios que los ciudadanos necesitan. Esos son los dos ejes fundamentales del nuevo Gobierno, sin olvidar otras áreas también fundamentales”.

-¿Y por qué con once concejales la alcaldesa lleva seis áreas?

“Nosotros hemos apostado por la transversalidad. El área de Desarrollo Local y Empleo, es un área que ya llevaba como concejala y que tiene también incidencia en otras concejalías, un área de estrategia que depende de la Alcaldía. Nuevas Tecnologías es también una concejalía de la que yo partía y que tiene incidencia en otras áreas, como la Comunicación que está ligada a la Alcadía. La Jefatura de la Policía Local es un área indelegable y hay asuntos que quedaron pendientes que tengo que llevar de manera coordinada con Airam y Francis, que llevan Recursos Humanos y Seguridad. En realidad el Gobierno está dividido en cinco grandes ejes y todos están coordinados”.

-¿Qué es lo que le ha traído de cabeza en el mandato anterior y quiere solucionar a toda costa en este recién iniciado?

“Ya lo dije con anterioridad, sacar adelante la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y la remodelación urbanística y ambiental del municipio. Un trabajo ya iniciado pero que no está terminado aún. Y también sacar adelante el nuevo contrato de limpieza y de recogida de residuos, para un municipio de 30.000 personas que necesita un mejor servicio y que tenemos que sacar de manera inmediata. Un concurso con la quinta fracción, con una mejor gestión de residuos a nivel de reciclaje, un trabajo que ya inició el compañero Valbuena en el Cabildo. El borrador del contrato ya está avanzado, incluyendo una recogida selectiva”.

-¿Ya le ha dado tiempo para sentarse con la oposición para trabajar en el nuevo Presupuesto, ya de cara a 2020?

“Todavía no. El próximo día 25 tenemos pleno ordinario de organización y estamos recopilando documentos para nuevos reglamentos y ordenanzas a nivel fiscal, renovar consejos de administración y demás, para tratarlos con la oposición antes de llevarlo a Pleno. Para el Presupuesto seguiremos con el prorrogado, dado que estamos ya en julio y con su trámite y demás no estaría hasta octubre, por lo que nuestra idea es trabajar con un nuevo Presupuesto para 2020, en donde seguramente incorporaremos el superávit”.

-¿Y cómo están las cuentas de Candelaria?

“Tenemos el préstamo vinculado al Presupuesto de 2018 que todavía no está amortizado, si está amortizado el préstamo para del Depósito de Igueste y el alumbrado público y nos queda el préstamo de larga duración del FOMIC con el Ministerio que terminaremos de pagar en 2022. Ahora mismo la liquidación de la Cuenta General nos da un superávit de 2,8 millones de euros, que cumpliendo con los ratios preceptivos podemos incluir en el próximo Presupuesto con una modificación para inversiones financieramente sostenibles”.

– Habla usted del Plan General y sin embargo sigue sin cumplirse con unidades de actuación y ese gran parque urbano, tan necesario.

“Es cierto, Ha habido un gran atasco en unidades de actuación y se enredó jurídicamente la solución, Estamos tratando de desatascar ese asunto para culminar ese gran parque urbano de Punta Larga, apelando a la voluntad también de los empresarios. Si no hay predisposición por los promotores privados algo tenemos que hacer, no podemos dejar sine die cuestiones sin desarrollar, cuando es necesario suelo público para infraestructuras, servicios. Por eso estamos diseñando la modificación del PGO, con obras ya en marcha como el saneamiento o esa zona verde en Punta Larga”.

-Y la famosa piscina cubierta. ¿Sigue siendo para usted un objetivo prioritario?

“Sigue siendo un objetivo para este Gobierno, pero debemos esperar a que se resuelva el recurso que presentó Syocsa contra la sentencia que dejó desierto el concurso. Una vez resuelto del mismo o hace el proyecto esa empresa en la parcela que está habilitada para ello, y de lo contrario haríamos la piscina en otra parcela de la rambla de Los Menceyes, con otra fórmula de gestión. En esa parcela frente a Correos iría el Auditorio municipal”.

-¿Ya compraron las naves de Machado para aparcamientos?

“Ya hemos llegado a un acuerdo de compra con los herederos y en esa parcela de 5.000 metros cuadrados queremos por lado que se conserven las naves con una rehabilitación, como elemento patrimonial del municipio y a la vez levantar un edificio de aparcamientos, una necesidad del municipio”.

-¿Aspira usted a renovar su cargo de vocal de la FEMP y además presidir la FECAM, en lugar de su compañero de partido Ramón Plasencia?

“Sí. Lo que yo quiero es trabajar por el municipalismo. Hemos cumplido el mandato y espero seguir siendo vocal de la FEMP el 21 de septiembre, aunque depende de las cuotas de cada partido en sus respectivos territorios. Para la FECAM aún no hay fechas, pero me gustaría ser su presidenta; hay compañeros que me han planteado esa posibilidad”.

-¿No es hora de acabar con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las administraciones públicas, una vez que los ayuntamientos están ya saneados?

“Sí es una cuestión que se ha debatido en la FEMP, tanto con el gobierno del PP como con el Socialista. Hay que modificar esa Ley, que entró en vigor por las restricciones de Europa, pero vez conseguido muchos avances y al irse mejorando esos ratios con Europa, hay que quitar ese techo de gasto que está ahogando a los ayuntamientos, que se puedan utilizar los remanentes de tesorería, siempre con un control, desde luego”.

-Ahora tendrá a usted a dos compañeros socialistas en el Gobierno y el Cabildo. ¿Será más fácil desbloquear, por ejemplo, expedientes como Bajo la Cuesta?

“Grandes noticias. Las personas que son responsables de Gobierno tienen que ejercer esa labor con equilibrio y estoy seguro que lo harán tanto el compañero Pedro Martín como Ángel Víctor Torres. Lo único que espero es que Candelaria sea atendida como como cualquier otro municipio, algo que no ha ocurrido hasta ahora con algunos proyectos, por ejemplo, en Bajo la Cuesta”.

-¿Y con tanto poder socialista no aspira usted a otra administración superior?

(Piensa) “No, mi compromiso es con Candelaria y no pienso moverme de aquí”.