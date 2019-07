Úrsula Corberó sobre ‘La Casa de Papel’: “Ha sido muy intenso y necesito parar”

Úrsula Corberó es una de mejores actrices de España de su generación y a la que más de 7 millones de personas le siguen en su cuenta de Instagram. Y es que este mes la actriz ha regresado por todo lo alto con la tercera temporada de La Casa de Papel donde ha demostrado que a fuerza y poderío no le gana nadie y además protagoniza la portada de agosto de Glamour España.

“ME HA SERVIDO PARA DARME CUENTA DEL CARÁCTER TAN INTERNACIONAL DE ESTA SERIE”

Corberó es una de las protagonistas de La casa de papel y para ella la tercera temporada ha sido como dar la vuelta al mundo. “Empezamos rodando en Tailandia, de ahí nos fuimos a Florencia, pasamos por Madrid, donde hacía mucho frío. Y me ha servido para darme cuenta del carácter tan internacional de esta serie, poder estar conectada con gente de todo el mundo no tiene nombre”, ha declarado la actriz catalana que da vida a Tokio.

El final de esta serie con un Premio Emmy Internacional a la mejor serie dramática bajo el brazo ha sido muy frenético e increíble para todos los seguidores y ha sido lo más vistos de la historia de la televisión en España. “Lo que hace a esta serie diferente es la gran pregunta que nos hacemos todos, porque lo que ha pasado con La casa de papel es todo muy loco. Yo creo que su gran baza son los personajes, son muy diferentes, tienen mucha conexión entre ellos, la gente conecta con esa especie de hermandad humana, que es muy bonita y eso hace que cada uno se pueda identificar con alguien, es como pillar un avatar ¿no? También es una serie que pone en duda quiénes son los personajes buenos y quiénes son los malos, esa cosa de doble moral, el espectador ha conectado mucho con la banda, que no dejan de ser unos delincuentes, pero a la vez tienen corazón, es gente que está a la desesperada”, ha manifestado Úrsula Corberó.

“NO SOLO ME DA LA OPORTUNIDAD DE LANZAR UN MENSAJE DE FUERZA A LAS MUJERES, SINO QUE ME LO LANZO A MI MISMA”

La actriz ha querido hablar también de su personaje Tokio en La casa de papel, “lo que tiene Tokio es que es un personaje muy humano, es una mujer llena de contradicciones como lo estamos todos, es una víctima y cada uno debe buscarse la vida como puede. También tiene una cosa muy bonita y es ese contraste entre la fuerza, su valentía, pero al mismo tiempo es consciente de sus errores, y eso le dignifica mucho. Lo que me gusta es que los personajes tengan conflicto, que exista una historia potente que haya que contar”, ha contado la actriz de Física o Química.

En cuanto a la interpretación de su personaje en la serie, “debo decir que para mí interpretar a Tokio es un orgullo, no solo me da la oportunidad de lanzar un mensaje de fuerza a las mujeres, sino que me lo lanzo a mí misma. En algunas escenas me ha hecho sacar cosas de mí que denotan fortaleza y que desconocía, y es muy bonito poder aprender cosas nuevas de la vida a través de un personaje”, ha desvelado.

“COMO REGLA NÚMERO UNO ES NO DEJAR DE POSTEAR NADA PENSANDO EN QUE A ALGUIEN NO LE VA A GUSTAR”

La actriz española a día de hoy tiene 7.7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y consciente de su influencia en las redes sociales, la actriz ha compartido sus claves para gestionar sus seguidores. “A mí me da mucho subidón pensar que hay tantas personas interesadas en mí o en mi personaje e intento gestionarlo de la manera más natural posible. Lo que subo, lo hago porque me apetece compartirlo, me gusta como regla número uno no dejar de postear nada pensando en que a alguien no le va a gustar y siempre partiendo de un respeto”, ha contado la actriz.

En cuanto a las críticas que recibe a través de sus redes sociales, “yo creo que el error es intentar agradar a todo el mundo, pero la verdad es que como ahora me escriben comentarios en idiomas que no entiendo como por ejemplo en árabe, me resulta más difícil localizar los que son malos, esa es la parte buena. De todos modos, aunque los lea, si son malintencionados no me afectan, veo quién está al otro lado, una persona que se dedica a faltarle al respeto a otra persona a través de una red social, que encima no conoces. Creo que no me tiene que afectar. Evidentemente es diferente que a alguien le siente mal algo que yo ponga sin mala intención y en ese caso intento disculparme o explicarme”, ha relatado la actriz de La casa de papel.

“ME PREOCUPA MUCHO QUE EN LAS REDES SOCIALES SE ESTIRE LO DE LA PERFECCIÓN Y CUANDO ALGUIEN COMETE UN ERROR SE LE MARTIRIZA”

La actriz ha querido dar también su opinión del manejo de las redes sociales de los usuarios, “pero es importante también lo que está pasando y es que tenemos un movimiento feminista que está dando muy buenos resultados y nos está haciendo avanzar de muchas maneras y eso es algo muy positivo, pero me preocupa que en las redes sociales parece ser que se estira mucho lo de la perfección, no solo en lo estético, sino que un personaje público comete un error y le martirizan, pero ¿no hablábamos de que no somos perfectos?, ¿no hablamos de que las mujeres podemos ser contradictorias, que somos seres humanos? Eso es algo que me cuesta entender y donde nos queda mucho por conseguir,” ha narrado Úrsula Corberó.

Para la actriz es muy importante su novio, Chino Darín y tiene claro que es fundamental normalizar las muestras de cariño hacia su pareja en las redes sociales: “Es que si quiero poner una foto con mi novio porque estoy enamorada ¿qué problema hay? El amor es importante para mí y para todos, en mi caso es el motor de mi vida, y sentir que tienes una conexión con alguien, aunque sea a 13.000 km de distancia es algo precioso. ¡Y digno de normalizar! De la misma manera que si estoy en la playa y alguien me hace una foto en bikini y me veo un cuerpazo ¡la subo! Eso es la libertad. ¿Por qué tiene que ser fuerte la foto de un beso? ¿Para quién? Eso para mí es amor. Creo que hay que empezar a darle la vuelta a algunas cosas que son retrógradas”.

Dejando la interpretación de lado, la actriz también ha mostrado algunas inquietudes como los idiomas y el uso del plástico. “Los idiomas, tengo muchas ganas de ponerme a saco con el inglés y con el francés. Y llevo una temporada que le estoy dando la vuelta al tema del plástico, no sé si es porque veo los vídeos que la gente comparte en redes sociales, cómo están los océanos, la cantidad de animales que están murien*do por culpa de los plásticos, eso me toca mucho”, ha desvelado Úrsula Corberó.

“HA SIDO UN RODAJE MUY INTENSO Y NECESITO PARAR Y OXIGENARME”

El próximo 11 de agosto, la actriz cambiará de década y cumplirá 30 años, “llevo mucho tiempo escuchando de mucha gente, como por ejemplo de mi madre, que los 30 es la mejor década, y por eso me apetece mucho vivirla, cumplir años siempre me gusta. También, como tengo todos los días tantas cosas que hacer y un ritmo tan frenético de trabajo, no me da tiempo a parar y ponerme muy filosófica, en plan hacia dónde quiero ir y qué cosas he conseguido y cuáles no”.

En cuanto a sus vacaciones tras La casa de papel, Úrsula Corberó ha decidido tomarse unos meses de descanso, “No tengo ningún plan, estoy muy cansada, ha sido un rodaje muy intenso y necesito parar y oxigenarme. Así que, de momento, me tomaré unos meses para descansar. De hecho, aprovecho desde aquí para que me llamen y me ofrezcan proyectos chulos”, ha desvelado la actriz.