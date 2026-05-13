Antonio Resines recibirá en Tenerife el Premio de Honor de Anillos de Oro

El Círculo de Profesionales de Series Españolas entregará el galardón de honor de la primera edición de los Premios Anillos de Oro al actor Antonio Resines, en la gala que se celebrará el 20 de junio en el Recinto Ferial de Tenerife, en la capital tinerfeña.
El Premio de Honor reconoce así a “uno de los actores cuya excelencia interpretativa recorre la televisión hecha en España durante los últimos 40 años, que cuenta con la participación en más de 30 series, como protagonista, secundario y cameos, en títulos producidos para emisoras públicas y privadas, y como actor destacado en el fenómeno último de la producción para plataformas globales”.
Presidente de la Academia de Cine (2015-2016), ganador de un Goya, un Ondas, tres Fotogramas de Plata y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, “entre una gran y dilatada lista de reconocimientos, Antonio Resines es uno de los actores más laureados de nuestro país”.
En palabras de Joan Álvarez, presidente de los Premios Anillos de Oro, “pocos actores simbolizan la excelencia de los profesionales que han hecho y hacen la televisión y el cine en España en los últimos 40 años”. “Antonio Resines -subraya Álvarez- es un actor inmenso que maneja los hilos del thriller, el drama, la astracanada culta, imposible olvidar su personaje en Amanece que no es poco, de José Luis Cuerda, formando tándem con Luis Ciges, y el humor inteligente, dando una excelente respuesta interpretativa en todos los géneros”.
“Su mirada habla con la cámara y nos transmite un sentido de la situación y del personaje que en ocasiones va más allá del guionista y de la puesta en escena, sin salirse nunca del guion”, agrega.