El incendio forestal de Gran Canaria tardará días en estar controlado

El gran incendio forestal que ha afectado a la isla de Gran Canaria está completamente estabilizado, informó anoche el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, si bien no hay que confiarse, pues, tal y como explicó posteriormente Federico Grillo, jefe de Emergencias del Cabildo grancanario, hay fuegos dormidos que podrían reactivarse. “Es una característica del pino canario. Solo les hace falta el viento para reactivarse. Hay incendios que se han reactivado después de 10 días”, explicó.

Torres pedirá hoy al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que los medios aportados por el Estado continúen en Canarias ante la ola de calor que llegará mañana al Archipiélago. “El incendio continúa en nivel 2”, aseveró. “Los medios aéreos y terrestres seguirán trabajando”.

Las llamas, que se iniciaron el pasado sábado en el municipio de Valleseco, han afectado a 9.200 hectáreas. El perímetro permanece en 112 kilómetros y durante el día de ayer se descargaron casi un millón de litros de agua en la zona.

A los cerca de 2.500 vecinos que todavía estaban desalojados anoche les pedía paciencia. “Se están revisando todos los núcleos urbanos y las carreteras, de las que ya se han abierto 11, para que los vecinos puedan volver a sus casas”, dijo. “Sabemos que muchos están agobiados, pero tenemos que garantizarles la seguridad. Las vidas humanas son lo primero”, añadió Grillo.

El jefe de Emergencias, tras hacer un repaso de los trabajos realizados por los efectivos de los dos incendios forestales que han asolado Gran Canaria en las dos últimas semanas, y también de cómo se comportó y se atajó el de 2017, explicó que “estabilizado no significa que no pueda reactivarse en algún punto. Significa que está cogido con pinzas, como un paciente en la UVI”. Ayer hubo “reinicios, pero nada grave, las sensaciones son buenas”. Sin embargo, aunque ya esté estabilizado y podría estar controlado en algunos días, Grillo especificó que llevará más tiempo asegurar que no haya ninguna posibilidad de reactivación del fuego. “No podemos garantizar que el incendio no tenga posibilidad de reiniciarse. No podemos bajar la guardia”.

Por su parte, Julio Pérez, consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, destacó que “Artenara es el municipio que más se ha visto afectado por el incendio, con cerca del 60% de su territorio”.

Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, cree que “ha pasado lo peor y lo que queda es un reto de futuro. Pronto se recuperarán nuestros paisajes singulares y ese verde que caracteriza la zona”, y anunció una comisión para paliar los daños del incendio.