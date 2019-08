Tres bienvenidas y un adiós

Muchas son las tareas pendientes del CD Tenerife en estos días a dos semanas de que comience la competición liguera. Sobre el campo todavía queda bastante para perfilar el proyecto de Aritz López Garai y su estilo de juego y en los despachos hay trabajo pendiente con, al menos, tres llegadas más y el pretendido adiós de Mauro Dos Santos.

El club guarda sigilo respecto a las operaciones que tiene emprendidas. La del atacante Ramón Miérez ha quedado en veremos después del contratiempo muscular del jugador. Las otras dos deseadas se han complicado sobre manera.

Preguntó el club por la situación en el Valencia de Fran Villalba, pupilo de López Garai el año pasado en Soria. Las buenas relaciones entre ambas entidades podrían haber acercado una cesión pese a que el jugador contaba con ofrecimientos de Primera División y también una oferta en firme del Zaragoza. Su destino, sin embargo, parece ser el Birmingham inglés.

Iván Alejo, por su parte, está a la espera de que el Málaga pueda desbloquear su situación. El club andaluz no puede dar de alta fichajes por el tope salarial y quiere colocar a Alfred N’Diaye y su alta ficha en el Getafe. Ahí habría posibilidad para el retorno de Alejo a la entidad malacitana. El Tenerife se mantiene a la espera.

Para Mauro Dos Santos, de momento, no ha salida. El jugador ha sido ofrecido al Zaragoza a la espera de llegar a un acuerdo con el Tenerife para poder liquidar su contrato. Dos Santos no renuncia a cobrar hasta el último céntimo, López Garai ya le comunicó que no cuenta y el Zaragoza se ha quedado sin centrales. Operación a la vista.