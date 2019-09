El estreno del representativo en Primera, con DIARIO DE AVISOS

A partir de mañana sábado se podrá adquirir junto a DIARIO DE AVISOS el libro Estancia del CD Tenerife en Primera División-temporada 61/62- del autor tinerfeño Francisco Pérez Padrón y publicado por la editorial Turquesa, en el que se detalla de manera pormenorizada el estreno del representativo en Primera División. Una categoría que perdió esa misma temporada, pero con partidos épicos como los realizados en casa ante Real Sociedad (4-1), Mallorca (4-2) o Zaragoza (3-3), y el inolvidable empate sin goles en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid (0-0) comandado por aquel entonces por Alfredo Di Stéfano o Pancho Puskas. El CD Tenerife acabó aquel curso con 19 puntos (la victoria valía dos puntos), 33 goles a favor y 57 en contra.

La plantilla de aquel CD Tenerife 61-62 estaba compuesta por los siguientes jugadores: Cuco, Ñito, Correa, Álvaro, Colo, Paquillo, Borredá, Padrón, Justo Gilberto, Aguirre, Beitia, José Juan, Felipe, Villar, Santos, Jiménez, Cándido, Larraz, Santi I, Rodríguez, Moreno, Zubillaga, Tosco, Miñón, Sicilia, Julito, Platero y Santi II. El representativo contó con tres entrenadores aquella temporada: Ljubiša Brocic, que estuvo desde la jornada 1 hasta la 8, Vicente Gimeno, de la 9 a la 11, y Josep Rabassa, de la 12 hasta la 30.

“Se trata de un trabajo que tenía más o menos hecho, ya que había recabado bastantes datos. Me puse en contacto con José Manuel Moreno, director de la editorial Ediciones Turquesa. También fui a la Federación Tinerfeña de Fútbol donde hablé con el presidente Juan Padrón y con el secretario de Ramón Hernández. Ambos consideraron interesante la publicación de este libro y colaboraron con una aportación económica. Además, Cajasiete también colaboró comprando cien ejemplares al igual que la Federación Española de Fútbol que dirigía Ángel María Villar y que tenía a Juan Padrón como vicepresidente. Una vez resuelta la cuestión económica me puse en contacto con muchos futbolistas que componían aquella plantilla del CD Tenerife 61-62 los cuáles me dieron más información y me dejaron material fotográfico de aquella temporada. De este modo se gestó el libro, Estancia del CD Tenerife en Primera División-temporada 61/62”, recordó el autor Francisco Pérez Padrón.

Se trata de una publicación plagada de datos en cuanto a partidos, futbolistas, situaciones que se dieron en el campo, cambio de entrenadores y todo tipo de anécdotas que recoge Francisco Pérez sobre el CD Tenerife de la temporada 61-62.

“El lector que adquiera este libro se va a encontrar con todas las crónicas de los partidos, todos los datos sobre los 27 jugadores del CD Tenerife que componían aquella plantilla acompañado por material fotográfico de los treinta partidos que disputó el representativo por primera vez en su historia en la élite del fútbol español”.

Los aficionados tienen una cita ineludible mañana sábado con el ejemplar de DIARIO DE AVISOS, y con una ilustración en la que se recuerda al primer gran CD Tenerife de la historia por el módico precio de 12,50 euros.