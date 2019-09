El Tenerife, con el noveno tope salarial de Segunda

Ayer se conocieron los datos de los topes salariales que manejan los clubes de Segunda División. El CD Tenerife ocupa el noveno puesto en este ránking con 9,7 millones de euros, por lo que ha experimentado una pequeña subida con respecto a las campaña 2017/18 y 2018/19, en las que se mantuvo en los 8,3 millones.

El Girona es el equipo con el límite salarial más alto de la categoría de plata. Puede gastar 29,278 millones de euros. Por detrás del equipo catalán figuran equipos como el Rayo Vallecano (19.061), Almería (18.122) y Huesca (16.324). La UD Las Palmas maneja el quinto tope salarial más alto, con 12,246 millones de euros.

La mitad de los equipos de LaLiga SmartBank han conseguido aumentar su techo salarial respecto a la temporada pasada, no solo el Tenerife. Los que menos tope salarial manejan esta temporada son los equipos recién ascendidos a la categoría: Mirandés (4,27), Ponferradina (4,19) y Fuenlabrada (4,05).

El límite salarial es el importe máximo que cada equipo puede realizar para cubrir el gasto en jugadores, primer y segundo entrenador, el preparador físico, la cantera y otras secciones. Está marcado por la diferencia entre los ingresos y los gastos estructurales resultantes en los presupuestos de cada equipo y lo decide la LFP.

Satisfecho

Víctor Moreno asguró ayer que aún maneja un remanente para hacer frente a algunas situaciones que tiene que afrontar en los próximos meses, como renovaciones y bajas. Así lo confirmó durante la presentación de Nahuel Leiva, que tuvo lugar ayer.

En este acto hizo balance de lo que fue el mercado de incorporaciones para el Tenerife. Reconoció el director deportivo que “siempre falta algo” y todas las plantillas son “susceptibles de mejora”. Aún así, se mostró contento con el trabajo que hizo él y su equipo de trabajo: “En líneas generales creo que se ha trabajado con sentido en la planificación de acuerdo a nuestro estilo. Nos faltará otro mercado para apuntalarla definitivamente. Cuando entras en un mercado tan competitivo, nunca puedes salir ganador en todo. Lo importante es saber sobre qué perfiles moverse. Me hubiese gustado dar más naturalidad al capítulo de salidas, no solo con aquellos que acababan contrato. Ojalá hubiésemos podido resolver aquellas partes pendientes, como la de jugadores con quienes no se cuentan. Pero hemos creado un buen grupo. A nivel personal, han cohesionado bien, lo que nos permitirá crecer como equipo”, explicó el mandatario deportivo blanquiazul.