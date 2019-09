La ‘fotocrónica’ de la rectora

Por Rosa Aguilar

Sábado. Miro hacia atrás y las semanas me parecen cada vez más cortas. La imagen de mi mesa en el rectorado refleja el enorme ajetreo del día a día, que a veces no te deja pensar ni saborear todos los excelentes momentos que te ofrece la Universidad; tengo un San Fernando acompañándome en esas tareas, pero ni juntos sacamos en ocasiones todo lo pendiente. En otro lugar aparece mi traje académico, preparado ya para la sesión de apertura del próximo martes; evoca el magisterio, la persona que nos enseña y a la que debemos respeto. Del Rectorado al edificio central, símbolo principal de nuestra Universidad, con su imponente escalinata de acceso: el saber, porque aprender supone un gran esfuerzo, representado por sus múltiples peldaños que vamos subiendo de manera progresiva, esperándonos al fondo una puerta abierta, una puerta que guarda grandes tesoros, materiales e inmateriales también. De camino al Paraninfo me detengo en la exposición que se muestra ahora en la sala de arte: creatividad, desenfado, extrañezas. Allí confirmo mi idea de que, casi siempre, saliéndote de lo común encuentras las mejores soluciones. Más tesoros cuando orientas tu mirada hacia el techo y te encuentras con el mural de Mariano de Cossío. ¡Cuántos valores atesoramos en esta casa! El saber buscado desde siempre. Pero.. ¿a qué vine? Sí, a revisar algunos detalles de la apertura del nuevo curso, que nos trae renovados desafíos. Estupendo el Paraninfo. Impone lleno, pero también vacío, sobre todo visto desde este lugar central. Memoria de episodios trascendentales de la historia de las Islas, también marco del Claustro, espacio del encuentro y el debate universitarios sobre docencia, investigación y gestión. A dos pasos de mi facultad estoy, donde he visto los mejores arcoíris de la Isla y donde he desarrollado buena parte de mi trayectoria académica, donde he sido además protagonista del acceso de la mujer a estudios y ocupaciones antaño complejas de desempeñar, por eso esta imagen me conecta con la idea de inclusión. La mañana no se termina aquí, me doy un salto al campus de Guajara, porque quiero ver dónde haremos las actividades previstas con motivo de la Huelga Mundial por el Clima. Próximas están las salas de estudio y de informática, hoy prácticamente vacías; me doy una vuelta para ver estos equipamientos que en unos días rebosarán actividad y personas jóvenes ilusionadas con sus estudios superiores. En el corazón del Campus me tomo una pausa, pensando en el nuevo curso y en la trascendencia que debe seguir manteniendo la Universidad de La Laguna para nuestra región, tarea en la que nos debemos implicar toda la comunidad universitaria. De camino ya a la Biblioteca, la familia de palmeras que lo jalonan, me indica que solo si trabajamos en equipo podremos llegar más lejos y alcanzar nuestros objetivos esenciales. Y esta soy yo… Rosi. Sirva este agradable paseo que hemos realizado hoy, juntos, juntas, para despertar en ustedes mayor curiosidad hacia nuestra Universidad. Sepan que nuestras puertas están abiertas de par en par, queremos a la ULL cada vez más cercana a su realidad y a los retos que tiene planteados. Trabajaremos para ello cada día.