Lo de Alberto y Nahuel, olvidado

López Garai dio carpetazo a las dos pólemicas que él mismo generó en la sala de prensa del Heliodoro tras perder contra el Fuenlabrada. Ayer dijo que no hay caso Alberto, y recordó, de paso, que con él el majorero ha disputado los siete partidos. Asimismo, señaló que Nahuel Leiva pidió perdón por su feo gesto al ser sustituido y ya está olvidado.

El míster culpabilizó al defensa de la derrota del pasado fin de semana. “Llevamos siete partidos de Liga y los ha jugado todos de titular. Si hay que hablar con Alberto, tenemos un problema grave”, dijo sobre el canterano, al que ya ve jugando en el medio: “es una opción que barajo, no sé si de inicio o no. Es una alternativa y lo puede hacer perfectamente”.

Sobre el atacante argentino apuntó que “ya está todo solucionado. Sabe que se equivocó y se disculpó ante mí y sus compañeros, que era lo que más me preocupaba para mantener el buen ambiente dentro del vestuario, no hay más caso Nahuel. Fue un momento de calentura”.

19 convocados

El CD Tenerife viaja hoy a tierras gallegas con 19 jugadores para medirse al Lugo mañana. Vuelven a entrar en los planes del preparador Carlos Ruiz e Isma López, quien jugará de inicio debido a la baja de Mazán: “Pienso recuperar las sensaciones de Albacete y Elche. Veremos qué 11 arranca. Isma López tiene muchas opciones de jugar”

La lista al completo es la formada por Adrián Ortolá, Luis Pérez, Álex Muñoz, Undabarrena, Alberto, Luis Milla, Borja Lasso, Dani Gómez, Suso Santana, Bermejo, Nahuel, Carlos Ruiz, Aitor Sanz, Isma López, Miérez, Moore, Malbasic, Šipcic y Dani Hernández. De estos 19 citados, López Garai tendrá que hacer un descarte.

Otra vez Naranjo se queda fuera de la lista y Samuel Shashoua viajará a su país

López Garai ofreció ayer la lista de convocados para el partido de este domingo. Una vez más, se quedaron fuera de sus planes Naranjo y Samuel Shashoua. El primero por decisión técnica, mientras que el segundo por lesión.

Con respecto a Naranjo, el preparador lo tiene claro: o sube su nivel o no jugará. “Tiene que subir su nivel, si está al que puede dar, entrará. Estoy por ayudarle, pero tiene que ser cosa de cada uno. Hay jugadores a mejor nivel que él, no hay más”, indicó. En este sentido, insistió en que ahora mismo el atacante “no encuentra su sitio, forma o no siente mi confianza”, por lo que tendrá que mejorar para jugar. “Puede que esté equivocado, pero ahora mismo veo a otros compañeros que están en mejor predisposición. No le veo al nivel que creo que tiene para competir. Son criterios, gustos, y yo tomo decisiones. Empezó la temporada a buen nivel, ahora su rendimiento tiene que ser más alto para mí”, abundó.

Mientras, Samuel Shashoua no termina de recuperarse de la lesión de espalda que le ha impedido debutar hasta ahora. López Garai reconoció ayer que el británico viajará a su país para pedir una segunda opinión médica. “Tiene una molestia que no termina de quitarse. Entrena por su cuenta y con los preparadores físicos, pero cuando le metemos más carga se resiente. Va en evolución pero buscaremos otra opinión en un sitio de confianza suyo”, explicó el entrenador.