El motivo por el que Elton John ‘pasa’ de ver Bohemian Rhapsody

El histórico pianista y cantante británico, Elton John, está inmerso en su gira de despedida de los escenarios y, por ello, ha decidido conceder más entrevistas que nunca. En ellas, se ve a un artista desenfadado y sin ánimo de ocultar a sus seguidores algunos de sus secretos más íntimos. Además, en la conversación que mantuvo con periodistas de la revista GQ, reveló el motivo por el que ‘ha pasado’ de ver la película biográfica de Freddie Mercury (Queen), Bohemian Rhapsody.

“No pude verla. No pude verla porque me siento muy cerca de Freddie. He visto fragmentos (de la película) y creo que Rami Malek (el actor que hizo de Mercury) estaba fantástico, pero siendo el amigo más querido de Freddie, no podía verla”, explicó Elton John. Ambos artistas británicos mantenían una amistad fortísima desde los años ochenta, hasta el punto de que Mercury fue uno de los apoyos fundamentales de John para que este último dejara las drogas.