Emilio Navarro insta al Cabildo a reabrir ya el barranco de Masca

“Ya me gustaría a mi saber cuándo se reabre el barranco de Masca”, señala Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide, que insta al Cabildo a reabrir el sendero después de las obras de seguridad realizadas en el mismo, que según el regidor “ya deben estar prácticamente terminadas, como comprobamos hace unos tres o cuatro meses con una visita a las mismas”.

Navarro recuerda que el barranco, después de una sucesión de accidentes por caídas, se cerró en febrero de 2017 y desde entonces “hemos sufrido la pérdida de más de 70 puestos de trabajo en el municipio, sin contar los indirectos y los que generan también en otros municipios como Buenavista del Norte y de casi todos los municipios, así como muchos touroperadores”, indicó Navarro en Onda Tenerife.

El alcalde popular de Santiago del Teide dice que está a la espera de una reunión con el presidente del Cabildo para tratar el asunto, “aunque entiendo que esté liado con otros temas”, porque según él no se entiende que el segundo lugar más visitado de Tenerife se mantenga cerrado tanto tiempo y cuando ya están terminadas las obras del sendero y del embarcadero.

Emilio Navarro no es muy partidario de la gestión privada del barranco, como se hace en el del Infierno, en Adeje, pero no lo descarta. “No estamos en contra que se cobre o que se gestione el barranco, pero sí es verdad que habíamos hecho unas puntualizaciones al anterior Gobierno insular , con algunas correcciones, sobre todo con el sector del taxi, por aquellos que vienen por su cuenta sin estar organizados con guías”, mientras no le disgusta que se ponga un sistema de transporte de guaguas lanzaderas como se hace en la Punta de Teno, con salidas y llegadas tanto de Santiago del Teide como de Buenavista del Norte.

“No quiere decir esto -insistió- que no estemos de acuerdo con la regulación, pero no podemos parar un atractivo tan dinamizador para el municipio y para el sur como el barranco de Masca, y sobre todo cuando el barranco ya está asegurado y le insistimos al Cabildo que ya debe abrirlo, porque está en perfecta forma de ser transitado”.

Y hablando de tránsito, los comerciantes de Los Gigantes también se han mostrado molestos con las obras en varias calles de esa localidad turística. El alcalde explica que “nos pidieron que se hiciera por fases y estamos haciéndola por seis subfases, y recordamos que no solo es la calle, sino todo el saneamiento, el trabajo que no se ve”, dijo el alcalde.