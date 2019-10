EN VIVO | MIRANDÉS-CD TENERIFE

Los blanquiazules quieren volver a saborear una victoria lejos de la Isla ante un competitivo Mirandés, que quiere aprovechar las dudas insulares.

La semana previa al duelo ante el Mirandés tuvo un nombre propio, el de Alberto. Precisamente el majorero fue el sacrificado por López Garai y tuvo que ver el partido en la grada de Anduva. De esta manera entró en el once inicial Aitor Sanz. De resto, el entrenador vasco utilizó a los mismos jugadores que empataron el pasado fin de semana en el Heliodoro ante el Racing de Santander.

La primera media hora de partido pasó con más pena que gloria. Con un Tenerife que intentó dominar la situación, pero ese control de la situación fue absolutamente estéril. No obstante, el cuadro local no hacía daño. Los blanquiazules sí que empezaron a atacar una vez superado los 30 minutos de juego. Nahuel Leiva tuvo una gran ocasión de gol en el minuto 36. El argentino remató con la derecha muy escorado y paró bajo palos a rás de suelo el meta del Mirandés, quien un minuto después se llevó el gran susto de la primera parte. El colegiado de la contienda anuló un gol a Malbasic por fuera de juego del delantero balcánico. Álex Muñoz asistió en profundidad para Filil, quien desde un costado, coló el balón por el palo largo del meta. El árbitro no tuvo dudas a la hora de anular este tanto.

Este par de opciones fueron las más destacadas de una primera parte insípida en ataque de los dos equipos. Antes del descanso Bermejo tuvo q ue retirarse lesionado y entró en su lugar Ramón Miérez. El argentino se colocó en la punta del ataque, mientras que Leiva pasó a la izquierda y Malbasic a la derecha. Así acabó la primera parte en Anduva del Mirandés-Tenerife.

