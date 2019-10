La consolidación de los astilleros de Tenerife

La empresa Tenerife Shipyards, ubicados en Tenerife desde 2014, forma parte del Grupo Hidramar, un holding de empresas que tiene a sus espaldas la confianza que da tener detrás 30 años de historia. Especializados en reparación naval, tienen clara su filosofía: “finalizar los proyectos en tiempo y forma, priorizando la seguridad laboral y ofreciendo siempre la máxima calidad”.

Actualmente el astillero se encuentra a pleno rendimiento, compaginando los trabajos de reparación de uno de los barcos más grandes del mundo, el Pioneering Spirit, con los de la plataforma West Bollsta, así como otros proyectos menores.

John Nestares, Director de Producción de Tenerife Shipyards, afirma que “la carga de trabajo es elevada, pero contamos con un equipo de profesionales que hace que todo esto sea posible: ingenieros, técnicos, taller, personal de oficina… todo el mundo aporta su granito de arena para hacer que esto funcione”.

Precisamente la creación de empleo es uno de los puntos fuertes del astillero. “Apostar por el sector de la reparación naval no solo es beneficioso para la Isla, también es necesario. Tenerife no puede depender solo del sector turístico, que no solo es estacional sino que además se concentra en el sur de la Isla, según datos de Turismo de Tenerife. Apostar por el sector de la reparación naval ayuda a equilibrar la economía de la Isla y permite a cientos de personas trabajar en algo para lo que se han formado”, indicó Mario Suárez, Director de Desarrollo Estratégico de Tenerife Shipyards.

“Soldadores, tuberos, mecánicos, caldereros, andamieros, pintores, técnicos de calidad, ingenieros, personal de oficina… las contrataciones que realizamos son muy variadas”, apunta la directora de Recursos Humanos, María Name.

Solo para los trabajos a realizar en el buque Pioneering Spirit, proyecto que se está realizando actualmente en el Puerto de Granadilla, se realizarán entre 80 y 100 contrataciones “al menos en esta primera fase del proyecto”, indicó Name. Con cifras así, es fácil comprender que, cuando se traiga el dique flotante al puerto de Santa Cruz de Tenerife, se crearán entre 800 y 1000 puestos de empleo según datos del departamento de Recursos Humanos de Tenerife Shipyards.

< ► > John Nestares y María Name en la sede de Tenerife Shipyards. Sergio Méndez

Reparaciones en seco en Tenerife

Actualmente, Tenerife no tiene posibilidad de realizar reparaciones en seco de los buques que vienen a ser reparados. Los trabajos que se realizan son a flote, y ello impide realizar ciertas tareas de reacondicionamiento de las naves o aumenta significativamente los costes de otras. La solución que Tenerife Shipyards viene demandando a la Autoridad Portuaria desde que se establecieron en la Isla es solicitar una lámina de agua en la que atracar un dique flotante, una estructura semisumergible cuya función es la puesta en seco de los buques que van a reparar. No fue hasta el pasado mes de junio cuando la Autoridad Portuaria de Tenerife finalmente elevó el trámite medioambiental (necesario para la concesión de la lámina de agua) a Puertos del Estado, organismo que actualmente lo está estudiado.

Disponer del dique flotante supondría no solo la posibilidad de que Tenerife pueda competir en igualdad de condiciones con Gran Canaria y otros astilleros, sino que significaría el paso definitivo para que la Isla, finalmente, pueda consolidar la figura de los astilleros de forma definitiva, diversificando así la economía de la misma.