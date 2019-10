Un terremoto de magnitud 4,7 sacude varias provincias de Andalucía

La Red Sísmica Nacional, perteneciente al Instituto Geográfico Nacional, ha detectado un terremoto al noroeste de Pruna (Sevilla) en la mañana de este viernes con una magnitud de 4,7, sentido por la población en varias provincias.

Así lo ha indicado a Europa Press un sismólogo del Instituto Geográfico Nacional, quien ha explicado que este sismo se ha registrado a las 11,35 horas con una magnitud de cinco kilómetros al noroeste de Pruna, aunque en un primer momento se pensó que había tenido su epicentro en Olvera (Cádiz).

Felt #earthquake (#terremoto) M4.4 strikes 63 km NW of #Marbella (#Spain) 4 min ago. Please report to: https://t.co/S30xztfaEU pic.twitter.com/k4M5eJGD5s

— EMSC (@LastQuake) October 25, 2019