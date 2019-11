400 personas acuden a la jornada ‘Adeje ante el cambio climático’ con Robert F. Kennedy como ponente de excepción

Adeje ha dado hoy lunes 11 de noviembre un paso decisivo en su lucha contra el cambio climático al conseguir que personalidades del prestigio del abogado y activista medioambiental, Robert F. Kennedy, el asesor de gobiernos, Juan Verde, el catedrático, Manuel Enrique Figueroa, e incluso la joven promesa miembro júnior de Girls in Science, Victoria Ballesteros, avalen el Plan Estratégico municipal diseñado para la sostenibilidad y la protección del medioambiente.

En ese sentido se han manifestado los ponentes en la Jornada “Adeje ante el cambio climático” organizada por el Ayuntamiento con la colaboración del Gobierno de Canarias y desarrollada en el Centro de Desarrollo Turístico de Adeje. Un evento al que han asistido 400 personas entre las que se encontraban numerosas autoridades de Canarias y empresariado, además de la corporación municipal.

El acto, que se ha retransmitido en directo a través de la página de Facebook y canal de Youtube del ayuntamiento de Adeje, se ha organizado manteniendo el compromiso de sostenibilidad con la eliminación de plásticos de un solo uso y botellas plásticas, entre otras medidas. Además se ha tenido en cuenta la diversidad funcional tanto en la sala como en la traducción a lengua de signos.

Durante su ponencia, que ha llevado por título “Greengrowth, innovación y Turismo”, Kennedy ha querido destacar que debemos “intentar averiguar las formas para cambiar la naturaleza humana y una de ellas es incentivar, remunerar la eficiencia y penalizar los residuos. El capitalismo libre es la herramienta más potente que podamos imaginar pero debe ser honesta con los propósitos sociales. Lo más importante que puede hacer la gente es implicarse en política, protestar en las calles, hablar en voz alta y reclamar acciones”.

Kennedy ha asegurado que “es una suerte tener en Adeje y Canarias un líder como el alcalde Rodríguez Fraga que es un ejemplo mundial de progresismo y defensa medioambiental, su visión para intentar que esta isla sea 100% independiente energéticamente hablando y él sabe que no sólo estamos protegiendo al medioambiente sino también a nosotros mismos, porque la naturaleza es la infraestructura de nuestra comunidad”.

“Nuestros hijos van a pagar la factura con tierras devastadas, salud, y nunca podrán pagar una factura tan alta. Una de las cosas que he hecho en mi carrera ha sido defender la inversión en el medioambiente. He trabajado como abogado ambientalista contra grandes empresas que estaban contaminando y he visto que en los litigios hay herramientas para hacer cambios. La tecnología, a día de hoy, es capaz de resolver los principales problemas que tenemos” ha explicado Kennedy.

Sobre el proyecto de crear comunidades fotovoltaicas en Adeje, el experto abogado ha comentado que “la única razón por la que no puede hacerlo es porque las empresas petroleras no quieren renunciar a esa fuente de ingresos”. “¿Cómo podemos hacer la transición?” se ha preguntado el abogado medioambiental, “las empresas que están contaminando gratuitamente el medioambiente deben pagar por ello pero hay una serie de intereses que no quieren ir tan rápido porque, según argumentan, si vamos muy rápido va a ser un desastre económico, pero realmente son intereses económicos. La contaminación es una violación del mercado libre porque no paga impuestos por contaminar”.

Contundente se ha mostrado Robert F. Kennedy al asegurar que “estamos en pie de guerra, no se trata de convencer a las personas a tomar elecciones sobre lo que compran sino una guerra contra una industria que quiere hacer lo que sea para ganar dinero a costa de nuestro planeta. La revolución energética nos va a democratizar. Hay una relación directa entre el carbón, la tiranía y la pobreza, exceptuando Noruega. Si hacen ese cambio hacia las nuevas energías no nos van a poder controlar de la misma manera porque va a llegar gratuitamente, y para siempre, a cada casa pero no podemos porque las empresas no quieren, tienen demasiado poder, ponen sus intereses por encima del planeta. Necesitamos un ejército y personas dispuestas a luchar, necesitamos una transición y una sociedad que se comprometa con las generaciones del futuro. Estoy contento de estar en Adeje y ver a tanta gente que ha venido hoy porque le preocupa este asunto, y ver personas como el alcalde o el consejero, que se han comprometido personalmente a hacer esa transición, gracias, estoy encantado”.

Por su parte, José Miguel Rodríguez Fraga, alcalde de Adeje, ha hecho especial hincapié en la trascendencia del evento “ es el punto de inflexión en un trabajo en el que hemos venido caminando. Quiero subrayar el significado de este acto, no es poco importante la concienciación, que tengamos conocimiento de lo que está ocurriendo, que estemos apoyados en expertos, que nos dicen que esto es también una oportunidad económica, y no podía faltar la voz de Victoria de esa generación que nos llama a la acción. Es la suma de muchas pequeñas acciones lo que va a resolver el problema, pensar en global y actuar en local, cada uno somos generadores de muchos comportamientos que debemos cambiar si queremos de verdad un futuro”.

El alcalde ha reiterado el tripe compromiso con la sostenibilidad: ambiental, económica y social “el reencuentro con el entorno, con el barrio, con las plantas, con la vida. Desde Adeje vamos a seguir avanzando porque es una responsabilidad ética, porque hay una demanda ciudadana y porque el destino turístico no se puede pensar sin un compromiso serio con el medioambiente”.

El alcalde ha hablado de dos proyectos concretos dentro de las más de 1000 medidas previstas en el Plan Estratégico de Adeje, “tenemos una gran ilusión por el Parque Central que contendrá un bosque productivo que será un sumidero de carbono. Un proyecto que va más allá porque lo enlazamos con el empleo, la formación y la agricultura, promoviendo el kilómetro cero”. El segundo es el convenio con Eon (una empresa energética internacional de energías renovables y la Universidad de La Laguna) para realizar una investigación para implantar comunidades fotovoltaicas en Adeje.

Rodríguez Fraga ha adelantado que cada mes se van a realizar acciones y eventos para la información y concienciación, y que de forma anual se repetirá este foro contra el cambio climático con primeras figuras internacionales.

Desde el Gobierno de Canarias, su Consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, ha detallado algunas de las acciones que se está desarrollando desde la administración autonómica, “quiere ponerse en vanguardia porque somos puente entre varios continentes y porque nos va la vida en ello como territorio insular. En Canarias, tenemos que trabajar en mitigación y en adaptación en los efectos provocados por el cambio climático. Tenemos que actuar. Vamos a analizar 18 sectores vinculados con Canarias pero cada uno debemos hacer nuestro plan de adaptación, hay que disminuir emisiones, dar un salto a las renovables, apostar por los bosques productivos, invertir en transporte público y no en más carreteras”. Valbuena adelantó la apuesta del Gobierno “por las solares, pero también por las eólicas que nos dan la respuesta a las grandes demandas. Queremos que el gobierno de Canarias sea ejemplarizante, debemos ser los primeros de la fila, que sea una transición ecológica justa y social. Sabemos que va a ser difícil pero pueden tener la certeza que no vamos a desfallecer porque esto vale la pena”.

Juan Verde, ex asesor de la Casa Blanca, ha hablado en Adeje sobre “La revolución verde: cambio climático y sostenibilidad, una gran oportunidad para cambiar el mundo”. Sobre este tema ha realizado una serie de reflexiones “creo francamente que en este momento de encrucijada histórica para el planeta de lo único que estoy seguro es que no podemos seguir esperando el desarrollo económico del planeta solo es posible por la apuesta del desarrollo sostenible”.

“El cambio climático no sólo es real, la comunidad científica ha sido categórica y es un asunto zanjado, sino que la mano del hombre lo está acelerando y por lo tanto tendremos que vivir en una sociedad de bajas emisiones la buena noticia es que ya estamos en ello” ha dicho Verde. Ser verde y sostenible tiene sentido desde un punto de vista de competitividad, económico, además de ético y moral, para demostrar su afirmación, el ponente ha ofrecido datos de los mercados bursátiles de los que se desprendía que en épocas de crisis las empresas responsables con el medioambiente habían subido o se habían recuperado con mayor celeridad “sigan el dinero” ha repetido Juan Verde en varias ocasiones poniendo ejemplos como el abaratamiento de los precios de la fotovoltaica o los vehículos eléctricos y así como en el coste para la energía eólica, “en 2050 el 50% de la energía vendrá del sol y del viento” ha asegurado. El experto ha concluido su intervención planteando la pregunta ¿llegaremos a tiempo y aprovecharemos la oportunidad para aportar soluciones a esta grave crisis climática?

Manuel Enrique Figueroa Clemente, catedrático catedrático de Biología Vegetal y Ecología de la Universidad de Sevilla, ha sido el encargado de explicar someramente el Plan Estratégico de Adeje ante el Cambio Climático, en cuya redacción ha participado. “España tiene que cumplir compromisos ante Europa pero si no lo cumplen los municipios no haremos anda pero además es una cuestión de ética. El municipio es la herramienta básica de la sostenibilidad. El ayuntamiento de Adeje ha tenido la voluntad de hacer muchas cosas, además de adherirse al pacto de alcaldes y alcaldesas, ha preparado el camino para preparar un Plan Estratégico y compartir lo que se ha hecho, la línea trazada debe seguir de guía para otros ayuntamientos para que también lo puedan poner en marcha.

El Plan Estratégico de Adeje tiene más de 1000 medidas, “un Plan que ya está vivo, que incorporará elementos y que contará con la participación de toda la ciudadanía”. El plan se basa en 14 fundamentos, empezando por tener un modelo de ciudad, tener en cuenta la movilidad, transformar los barrios en ecobarrios, o la infraestructura verde de los territorios. Respecto a este último punto, el catedrático ha remarcado que los bosques productivos “son esenciales porque capta carbono de forma gratuita”. Figueroa ha asegurado que “Adeje lo lidera a nivel nacional, lo que se está haciendo aquí es tremendo en un tiempo muy corto”. Dentro de esos 14 elementos del Plan se encuentra también el tema de los edificios, así como la energía o el agua, la salud, los residuos, el turismo, la gestión, la información y participación, “es importante hacer que la gente lo entienda y lo haga suyo”.

La joven promesa adejera en la lucha medioambiental y miembro júnior de Girls in Science, Victoria Ballesteros, ha sido invitada a compartir este evento para hablar sobre “El futuro del planeta: depende del nosotros y del ahora”. Ballesteros ha expresado su preocupación “que en 2030 no haya marcha atrás y hayamos destrozado todo lo que tenemos y conocíamos de nuestro planeta. Podría criticar y buscar culpables de entre empresas y élites pero mientras tanto no haría ningún cambio y nuestro futuro no cambiaría. Necesitamos urgentemente cambiar nuestra mentalidad, no podemos seguir dormidos, es eso lo que nos ha llevado a esta crisis y emergencia climática. Debemos dejar eso atrás y empezar a realizar acciones contra el cambio climático y este es un buen momento para empezar”.

La joven adejera ha hecho un llamamiento a su propia generación, a la juventud, “tenemos el poder de hacer el cambio, hoy y ahora mismo, eso es lo que me animó a ir a Naciones Unidas, la diferencia la hacemos nosotros y ahora. Nosotros no nos consideramos expertos en cambio climático pero sí en ideas para el cambio y desarrollarlas”. Elementos tan desapercibidos como el agua son los que van a marcar la diferencia del futuro y será el símbolo de la paz. Ballesteros-González propuso que en vez de enviar ayuda humanitaria a países en desarrollo, se envíen jóvenes que formen, que ayuden a construir y que por su parte puedan conectar con otras realidades y culturas.

El acto ha sido conducido por la periodista tinerfeña María Rozman, ganadora de tres premios Emmy de televisión por sus trabajos en canales de Estados Unidos.