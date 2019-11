Benjamín Prado: “A este mundo le sobran los números y la prosa”

El mismo día que la ultraderecha se reunía en iglesias para rezar por un dictador, el Espacio Cultural CajaCanarias acogía ayer noche a dos “artesanos” de palabra, con la que Marwan y Benjamín Prado siguen “luchando contra ese monstruo gigante que es la sinrazón, la barbarie y la incultura”, afirmó el último en un encuentro con la prensa momentos antes de salir a escena frente a un público entusiasta en el ciclo El Mundo que Queremos del Otoño Cultural de CajaCanarias, cuyo eje principal este años es la pregunta: ¿dialogar cuesta tanto?

“Últimamente cuesta en esta sociedad tan polarizada”, dice el cantautor y poeta madrileño Marwan. “Creo que la gente dialoga cada vez menos porque no lee”, prosigue Prado, poeta, novelista y ensayista, también madrileño. “Una de las tragedias en esta época moderna de España es que la cultura se ha convertido en un florero, y la lectura se ha convertido en una antología. Todo es una antología. Nadie lee El Quijote. Los ingleses tienen una frase que yo admiro: ‘Uno no es completamente inglés hasta que no lee completamente a Shakespeare’. Me encantaría que nosotros dijéramos eso de Cervantes, pero no es así. Esa superstición de pensar que lo que mide la salud de un país es la economía es un error. Lo que mide la salud de un país es su cultura”, enfatiza. Y no es un problema que solo afecte a nuestro país. “Hay una polarización gigante en todos los países, por lo menos los países que conozco de Latinoamérica. Los medios están favoreciendo mucho la confrontación entre personas”, explica Marwan, que añade que las redes sociales tampoco ayudan. Twitter “es leer solo opiniones que, casi todas, incumplen eso de decía Machado: ‘El lujo no está en decir lo que se piensa sino en pensar lo que se dice’”, afirma mientras reivindica la “consideración al otro, que es más importante incluso que la empatía”.

“Ojalá fuera solo una cosa de este país”, prosigue Benjamín Prado, “pero el neoliberalismo, que es la ola de veneno que ha barrido casi todo, habrá traído de vuelta a la ultraderecha a España pero es que en Brasil ha traído a Bolsonaro, en EE.UU. a Trump y en Gran Bretaña a Boris Johnson. El neoliberalismo es justo todo lo contrario de cualquiera de los que venimos a este ciclo. Porque el neoliberalismo lo que quiere explicar es que lo único que importa en la vida son los números, las cifras y los tantos por cientos. Porque es una teoría que solo tiene un punto: cada uno tendrá los derechos que pueda pagarse”, y precisamente es todo lo contrario, la palabra, lo que ambos han venido a reivindicar a Tenerife. “Lo que nos distingue de los otros bichos son las palabras, nos hace diferentes, y palabra a palabra, citando a Machado, seguimos luchando contra ese monstruo gigante que es la sinrazón, la barbarie y la incultura”.

En cuanto a la poesía, Marwan intenta “captar algo de belleza”, a lo que Prado añade que “un poema puede estar dentro de una manera de comportarse. A este mundo le sobran números y prosa. Porque la poesía es lo que nos diferencia. Es la manera de decir algo que emocione a otro”.

Hoy los protagonistas del Otoño Cultural serán Manuela Carmena y Francisco de la Torre a las 20.00 horas.