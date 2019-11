El barrio de San Bernardo lleva un mes con restricciones de agua

El grupo municipal Socialista (PSOE) en el Ayuntamiento de Los Silos denuncia que 600 vecinos del barrio de San Bernardo sufren restricciones de agua desde el 10 de octubre debido al incumplimiento de parámetros sanitarios para el consumo humano. En concreto, la presencia de bacterias como la E. Coli y la ausencia continuada de cloro desde el 28 de agosto, 24 de septiembre y 7 de octubre.

Por todo lo expuesto, este departamento exigió llevar a cabo varias medidas al Consistorio para levantar la restricción, entre las que se encuentra informar a la población de la prohibición “especificando los parámetros alterados”. Un dato que “no se cumple” ya que no aparece especificado en el bando de Alcaldía, asegura el PSOE.

Otras de las medidas consistían en la limpieza y desinfección del depósito afectado; la instalación de un sistema de filtración y un equipo de dosificación automática; y la toma de muestras para analizar los parámetros alterados.

La portavoz del PSOE, Inmaculada León, acusa al grupo de gobierno de la situación “insostenible” que viven los vecinos de San Bernardo, que se han visto obligados a comprar agua embotellada para el consumo.

La alcaldesa, Macarena Fuentes, asegura que una vez que se tuvo conocimiento del problema, el Ayuntamiento procedió a la desinfectación y la limpieza del depósito, “pero éste tiene la peculiaridad que le cuesta llevar la luz eléctrica, que además vale mucho dinero”.

Debido a ello, el grupo de gobierno (CC-PP) analizó tres presupuestos para instalar un clorador que instalará finalmente hoy la empresa 7 Islas. Además, añade, “se colocarán dos placas solares mayores para que pueda saltar el automático de este aparato y éste pueda clorar a su hora todos los días. Finalmente, el lunes, si no pasa nada, Sanidad tomará nuevas muestras y cuando compruebe que los valores han vuelto a la normalidad, levantará la restricción”, indica.

Fuentes asegura que la actual situación es una herencia “que viene de años” del anterior gobierno socialista que no cumplió con las exigencias que en su momento le solicitó la Dirección General de Salud Pública del Gobierno canario. No obstante, promete que el Ejecutivo municipal “buscará la fórmula para compensar a los ciudadanos que se han visto perjudicados por no tener agua para el consumo.