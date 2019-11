El sendero del barranco de Masca, camino de los dos años cerrado

El Cabildo de Tenerife y los ayuntamientos de Santiago del Teide y Buenavista del Norte, piden a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa, que depende del Gobierno estatal, que el embarcadero del barranco de Masca, pendiente de una remodelación, se use no solo para casos de emergencia, sino también para el transporte de los turistas que bajan el sendero, una vez que este se reabra antes del verano, según la previsión anunciada por el Cabildo.

“Lo que no tiene mucho sentido es que se permita el descenso por el barranco y que el embarcadero esté cerrado, porque los senderistas que bajan ya no suben”, manifestó ayer a este periódico el alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, que recordó que el pequeño muelle está a la espera de que Costas autorice las obras para su reforma. No obstante, el regidor subrayó que el embarcadero “está ahora mejor que antes”, después de una “obra de emergencia” que ha incrementado su seguridad.

Navarro, que ha mantenido recientemente una reunión con el presidente del Cabildo, Pedro Martín, para establecer los plazos para la apertura del barranco, aclaró que renunciarán a solicitar que se compatibilicen ambos usos si la obra de reforma del embarcadero se acomete a corto plazo. “Si los trabajos van a empezar en febrero es preferible esperar a su ejecución, para no tener que suspender la actividad a las pocas semanas”, señaló, una posición que comparte el titular de la institución insular.

Emilio Navarro recordó que la obra para mejorar la seguridad del barranco tenía inicialmente un plazo se seis meses- en febrero se cumplirán dos años de su cierre- y que se había anunciado la ejecución de los trabajos con el uso del sendero.

El retraso está pasando factura a las empresas locales. Solo en Santiago del Teide se han producido más de 70 despidos directos, “más los que están por llegar, porque las empresas no pueden aguantar más”, manifestó Navarro, que mostró el respaldo del Ayuntamiento y las empresas afectadas a la regulación del tránsito por el barranco, “pero queremos que se ponga en marcha cuanto antes, porque no podemos seguir destruyendo empleo y mantener cerrado uno de los productos más atractivos de la isla de Tenerife, que se promociona en las ferias turísticas”.

“El barranco ahora mismo es mucho más seguro, pero el problema históricamente ha tenido que ver con las empresas incontroladas que vendían tickets para bajar el barranco sin control alguno”, explicó Navarro, que hace unos días recibió en el salón de plenos del Ayuntamiento a los representantes de 300 empresas afectadas.

capacidad de carga

La consejera de Gestión del Medio Natural del Cabildo, Isabel García, supervisó la semana pasada las obras del camino que transita por el cauce del barranco, y destacó que la “seguridad, sostenibilidad y el desarrollo económico” son los principales objetivos de las actuaciones en marcha, incidiendo en que, “por encima de todo está la capacidad de carga y las medidas para preservar el valor ecológico de esta zona del Parque Rural de Teno”.