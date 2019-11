“Gracias a Entemanser somos un municipio eficiente con el agua”

El servicio de abastecimiento de agua y saneamiento en Santiago del Teide está a la “vanguardia en Tenerife”, según el alcalde, Emilio Navarro, que destaca la tecnología y gestión de la empresa concesionaria, Entemanser (Tenerife Aqualia).

“En un ayuntamiento pequeño como el de Santiago del Teide, tener el servicio de agua en manos de una gran multinacional, en este caso Entemanser, ha supuesto muchos beneficios, por tener la aplicación de la mejor tecnología, que hace que dispongamos de una mejor calidad del servicio y del agua, y, además, evitamos fugas, que nos permite ahorrar costes”, señala Navarro sobre la concesión administrativa de su Ayuntamiento a Entemanser como gestor del agua en el municipio.

“En 15 años que llevamos con la empresa, esta ha invertido en un plan de inversiones 900.000 euros y ha hecho que seamos, ahora mismo, un pueblo bastante eficiente en el abastecimiento de agua, lo que nos hace ser punteros no solo en la comarca Sur, sino en toda la isla de Tenerife”, remarca Emilio Navarro.

Sobre el saneamiento y vertidos, tan de moda hoy en los municipios, el alcalde de Santiago del Teide afirma que “ha sido el caballo de batalla del mandato anterior y del actual, con una inversión de más de seis millones y medio de euros, con la que hemos podido mejorar muchísimo las estaciones de bombeo y el emisario en la costa, con el que hemos tenido un problema que acabamos de resolver”, añadiendo que “por todo ello, podemos decir que Santiago del Teide, ya no solo en el abastecimiento de agua, sino también en saneamiento, somos un referente”.

Braulio Domínguez

“Se nota cuando una empresa coge un servicio municipal de agua por la capacidad que tiene y en la propia prestación. Como portuense, recuerdo los cortes que había en el suministro a la población y, sin embargo, actualmente, gracias a las inversiones que se hicieron en su día y a que se ha mejorado el servicio, existen menos y la muestra clara es que los depósitos o aljibes de reserva, la gente los va anulando porque ya no tiene falta de agua”, indica Braulio Domínguez, jefe de Producción de Aqualia en Tenerife Norte y la provincia de Las Palmas.

Una de las mejoras de las que se benefició el Puerto de la Cruz desde la concesión del servicio, es que Aqualia ejecutó una depuradora, la del Valle de La Orotava, que actualmente gestiona, y hemos conseguido que haya vertidos cero al mar, ya que todo el agua residual, que es conducida a través de las estaciones de bombeo, va a parar a esta instalación, donde es tratada y se vierte a través del emisario una vez finalizado este proceso”.

Según Domínguez, el agua en Canarias “no es cara” y para demostrarlo brinda un ejemplo: el costo de una cerveza es el equivalente al consumo de agua de una familia de un día y medio. En este caso, “se establece que el 0,9% del presupuesto de una familia va destinado al consumo de agua, que está muy por debajo del 3%, que es el valor máximo que establece la ONU, y de otros servicios esenciales, como puede ser la energía eléctrica”.

En relación al recibo del agua, comenta que es muy complejo porque incluye varios conceptos y a veces al contribuyente no le resulta fácil entenderlo. En el resguardo se establece todo el ciclo integral del agua, desde la captación, hasta el tratamiento, la potabilización hasta la depuración y el alcantarillado”. No obstante, en ocasiones hay también impuestos autonómicos, municipales y hasta cuotas de inversión, que se incluyen en el recibo.

Pero si hay algo que el jefe de producción quiere dejar claro es que “en España no se le corta el agua a nadie que no pueda pagarla”. En este sentido, asegura que “existen mecanismos de ayudas para esas personas y quienes estén en exclusión social y tanto por parte de la empresa como de las administraciones públicas hay herramientas y mecanismos para tener ese servicio esencial”.

En Tenerife Aqualia tiene la concesión del agua en el Puerto de la Cruz, Tegueste y en el Sur: Güímar, Arafo, Candelaria, Arico, Santiago del Teide, Guía de Isora, Granadilla, y Adeje, en estos últimos cuatro, lo hace a través de su filial Entemanser. Asimismo, abarca Las Palmas, Ingenio, Agaete, Gáldar y el barranco de Taurito.