Los derechos y las prestaciones de los empresarios, la cara desconocida del Régimen Especial del Trabajador Autónomo

Con carácter general, los empresarios cotizan a efectos de seguridad social en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Este es el caso de los empresarios o profesionales individuales, socios de sociedades civiles y socios mercantiles, siempre que en este último caso dispongan del control efectivo en dicha sociedad.

La cuota a pagar mensualmente en el RETA para este año 2019 -si cotiza por la base mínima (944,40 €)- se cifra en 283,32 euros al mes. Si el empresario es socio societario y lleva más de 1 año dado de alta en dicho régimen el importe se eleva a 364,23 €.

No obstante, existen colectivos bonificados que pueden beneficiarse de la conocida tarifa plana “60 euros” durante los primeros 12 meses, así como de otras reducciones y bonificaciones en la cuota durante un periodo mayor, dependiendo éste de si se trata de menor de 30 años o menor de 35 años en caso de mujer ( 24 meses), mayores de 30 años o mujeres con 35 o más años de edad (12 meses) o si padece de alguna discapacidad reconocida igual o superior al 33%, es víctima de violencia de género o de terrorismo ( 48 meses). En cualquier caso, se aplicará la bonificación si se trata de un alta inicial o bien ha pasado un mínimo de 2 años desde la baja en dicho régimen (3 años si se ha beneficiado anteriormente de la bonificación). Esta bonificación no es aplicable a autónomos de entidades mercantiles ni a emprendedores que no estén al corriente de sus obligaciones con la Administración.

Significar que, además, para aquellos trabajadores por cuenta propia o autónomos que residan y desarrollen la actividad en un municipio en cuyo padrón municipal actualizado al inicio de la actividad conste menos de 5.000 habitantes podrán solicitar la ampliación de la tarifa plana hasta los 24 meses, siempre y cuando se comprometan a mantener la actividad durante dos años en dicho municipio y a permanecer empadronado en los cuatro años siguientes a dicha alta.

LAS PRESTACIONES DEL AUTÓNOMO, GRANDES DESCONOCIDAS

Si bien el autónomo se considera bien informado sobre las obligaciones que le genera el régimen especial de trabajadores autónomos, la situación cambia cuando se le pregunta sobre sus derechos.

Así, un estudio realizado por la Asociación de Trabajadores Autónomos y Fundación Mapfre, presentado recientemente en la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, revela que el 70% de los autónomos de Canarias desconocen sus derechos por el abono de la cuota de seguridad social. A ello hay que sumar que uno de cada cuatro autónomos de Canarias – el 26,7% – considera que sabe lo básico, incluso un 18,3% de éstos reconoce no saber nada.

Tan solo el 1,7% de los autónomos encuestados considera que tiene un amplio conocimiento de las prestaciones a las que tiene derecho por ser autónomo y cotizar a la Seguridad Social.

Por este motivo y para revertir esta situación, la Cámara a través de su Red Insular Punto de Atención al Emprendedor -Ventanilla Única Empresarial de Santa Cruz de Tenerife, proyecto financiado por la Dirección General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), están organizando talleres informativos en los que además de explicar los trámites administrativos de alta de actividad que se formalizan a través del Servicio PAE-VUE y de exponer sus resultados, aborda con detalle el régimen especial de trabajadores autónomos asesorando no solo sobre las cuotas a pagar -incluidas las bonificadas a través de la tarifa plana para determinados colectivos- sino explicando los derechos que se generan con su cotización.

Así, en las últimas jornadas celebradas el 07 y 13 de noviembre en las isla de La Palma y El Hierro, respectivamente, los emprendedores y empresarios fueron informados, en un formato interactivo y adaptado a sus necesidades, que la cuota que abonan cada mes a la Seguridad Social no sólo les garantiza- cotizando los tiempos mínimos necesarios, tal y como se establece en cualquier régimen de la seguridad social- el acceso a una pensión en el momento de su jubilación, sino que también les cubre el derecho a asistencia sanitaria, a recibir prestación por nacimiento y cuidado del menor (antigua maternidad y paternidad), incapacidad temporal o permanente por enfermedad o por accidente laboral, el cese de actividad ( paro de los trabajadores autónomos), entre otros. En las citadas sesiones se les explicó además los requisitos exigibles para recibir la prestación, dónde acudir para solicitarla, así como la cuantía y duración de la prestación.

Esta misma jornada se desarrollará en la isla de La Gomera el próximo 27 de noviembre, los interesados en acudir podrán contactar al teléfono 922141161 o bien al e-mail lagomera@camaratenerife.es