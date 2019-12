Concepción saca adelante la junta general ordinaria del CD Tenerife

El consejo de administración del CD Tenerife superó con nota alta la Junta General Ordinaria de Accionistas en la tarde de ayer. Miguel Concepción demostró, una vez más, su poderío accionarial y sacó adelante todos los puntos del orden día sin apuros. Sin embargo, la aparición de la plataforma Tinerfeñistas, liderada por Corviniano Clavijo, que estuvo presente, y José Miguel Garrido, sirvió para que otros accionistas decidieran reunir los 115 títulos necesarios para tener voz y voto en la cita anual de los dueños del club. Hasta nueve accionistas, representando el 26,29% del capital social del club, actuaron en la junta que más participación ha tenido de los últimos años. En una hora y 35 minutos se despachó un acto en el que Concepción tuvo que escuchar, en la voz de varios accionistas, la petición de que dimita cuanto antes.

La Junta fue validada tras reunirse en primera convocatoria un quórum del 56,29% (era necesario 50%), lo que representó 1.350.00 euros de capital social.

La parte inicial tuvo tintes melancólicos, ya que se recordó a los abonados y accionistas tristemente fallecidos. Tras este detalle, se pasó a un vídeo explicativo de la labor social, acciones y proyectos realizados por el propio club y por la Fundación Canaria del CD Tenerife durante el último año.

También, a través de un vídeo se explicó la situación financiera del ejercicio 2018/2019, que se saldó con un beneficio de 2,5 millones de euros y una deuda de 11,5 millones de euros. El total de ingresos fue de 19,2 millones.

A continuación, se pasó a votar los puntos incluidos en el orden del día. El primero correspondió a la aprobación de las cuentas anuales, del informe de auditoría, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados. Miguel Concepción, quien asistió a la junta con una acción propia y 84.034 delegadas de 344 accionistas diferentes, se encontró con el apoyo en este punto de Miguel Ibáñez Biondi, quien fue el tercer accionista con más títulos (15 propios y 1.746 delegados). La primera cuestión a debatir se saldó con el 85,81% de apoyo.

La segunda trataba de la aprobación de la gestión del consejo en dicho periodo. La directiva encontró un respaldo del 83,91% de los votos, por un 16,01% de los votos en contra.

El tercer, cuarto y quinto puntos del orden del día reflejaban el aumento del capital social por compensación de créditos, naturaleza y características de los créditos a compensar, identidad de los acreedores, número y clase de las nuevas acciones a crear y cuantía del aumento. Estos tres puntos recibieron 99.530 votos a favor, 605 abstenciones y 0 votos en contra.

Tras esta parte, algo engorrosa, se pasó a los ruegos y preguntas, en la que cuatro accionistas realizaron consultas al presidente. A pesar de ser bastantes insistentes algunos, Concepción declinó responder a las cuestiones que le formularon para no dilatar en exceso la cita. Se comprometió a responder por escrito y de forma individual cada intervención.

La junta rechazó el cese de los consejeros y la convocatoria de elecciones

La parte final tuvo especial interés, pues a petición de la empresa de Only One Way S.L, propiedad de Jesús Garrido Cristo, hermano del ya cuarto accionista con más títulos del club, se sometió a votación el cese de los miembros del Consejo de Administración y el nombramiento de nuevos consejeros.

La Junta sometió a votación el cese de cada consejero, uno por uno. 14.339 votaron a favor del cese, 84.035 en contra y 1.761 se abstuvieron. Por tanto, fue rechazado.

El definitivo punto octavo votaba la reducción de 115 a 25 acciones el derecho de los socios para acudir a las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias. En ese momento, el consejo se sacó un as de la manga y expuso un cuadro con el que se comparaba el ratio de asistencia a las Juntas en el año 1992 (creación de la SAD) y en la actualidad. En el 92, el ratio de asistencia era de casi uno por mil, mientras que hoy en día es de 0,64 por mil. El punto se rechazó con 84.035 votos en contra, 16.100 a favor y ninguna abstención.

Con algo de revuelo tras este punto acabó una Junta dominada de inicio a fin por la actual directiva.