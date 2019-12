Greta Thunberg: “Aún no hemos logrado nada. Queremos medidas urgentes”

Greta Thunberg, activista sueca de 16 años y promotora del movimiento social Fridays for Future, llegó por fin a Madrid, causando un gran revuelo. Su tren, tras 10 horas de viaje, llegó a la estación de Chamartín pasadas las 8.40 de la mañana. La joven no había anunciado previamente sus horarios ni la forma en la que llegaría a la ciudad desde Lisboa, con lo que su presencia causó sorpresa en quienes se tropezaban con ella y la corte de jóvenes que la acompañaba.

A su llega a Ifema, Thunberg comenzó su visita a la COP en la denominada Zona Verde, destinada a las asociaciones y ONG, donde decenas de personas intentaron sacarse una foto con ella. Luego, se dirigió a la anexa zona azul, donde se desarrollan las negociaciones de alto nivel de la cumbre. Posteriormente, Thunberg se unió a los activistas de Fridays for Future que participaban, desde primera hora de la mañana, en una sentada y se unió a ellos en un círculo mientras cantaban. La joven tiene previsto intervenir en la COP el próximo lunes en un acto de Unicef.

La activista encabezó la Marcha por el Clima, convocada por las plataformas Fridays For Future, Alianza por el Clima, Alianza por la Emergencia Climática y 2020 Rebelión por el Clima, con el apoyo de las organizaciones chilenas Cumbre de los Pueblos, Sociedad Civil por la Acción Climática y Minga Indígena, que convocó en torno a 10.000 personas. La manifestación inició su marcha en Atocha a las seis de la tarde, para culminar en Nuevos Ministerios.

La joven sueca aprovechó su paso por Madrid para ofrecer una rueda de prensa este viernes por la tarde, en La Casa Encendida de la capital. La activista ha reconocido que su movimiento Fridays for Future, y el resto de organizaciones, han conseguido cosas, pero ni de lejos es suficiente. “Hemos conseguido mucho, hemos concienciado a la opinión pública y es un paso importante, pero ni de lejos es suficiente. Las emisiones de dióxido de carbono están aumentando y no podemos considerarlo una victoria. Lo único que podemos conseguir son acciones reales, y si lo vemos desde otra perspectiva, no hemos conseguido nada”.

Greta Thunberg ha pedido a los gobiernos que pasen a la acción. “La crisis climática sigue siendo una cuestión que ignoran las personas que están en el poder. Hay gente que está sufriendo y muriendo por esta emergencia climática, pero no podemos esperar más”, ha sentenciado ante los más de 100 periodistas congregados en su comparecencia. Preguntada sobre dirigentes que niegan el cambio climático, como Jair Bolsonaro o Donald Trump, Thunberg afirmó que tienen miedo a los cambios y, por ello, intentan silenciar a los movimientos juveniles y sus voces, que “se están escuchando y tienen impacto”.

Pedro Sánchez asegura que habrá ley de Cambio Climático al inicio de la Legislatura

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se ha comprometido a aprobar una ley de cambio climático en el inicio de la legislatura, tras expresar su apoyo a la Marcha por el Clima de Madrid. Lo ha hecho a través del perfil oficial de Twitter del PSOE, donde ha publicado un mensaje en apoyo a la manifestación.

Por otra parte, la directora de la Oficina Española de Cambio Climático, Valvanera Ulargui, ha confirmado que España ha detectado “reticencias” en algunos países de cara a conseguir un acuerdo en la cumbre de Madrid, aunque espera que la Unión Europea actúe “de palanca” para arrastrar a los países que están mirando “hacia otro lado”. Ulargui ha reconocido que existen algunas reticencias por parte de algunos países en aspectos muy concretos y ha citado, entre estos, la necesidad de impulsar una mayor ambición climática, porque es la demanda de la calle y la ciencia.

“Tenemos que ser capaces de responder también a los jóvenes, que han salido de forma masiva a las calles pidiéndonos que digamos la verdad y nos pongamos a trabajar”, ha señalado. Y añade que la COP tiene que hacer una llamada clara a la ambición para que todos los países presenten en 2020 compromisos más ambiciosos para combatir la emergencia climática.