La Delegación de la Cámara en El Hierro atiende a más de 300 emprendedores en dos años

El servicio de creación de empresas de la Delegación en El Hierro de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife ha atendido a 160 emprendedores en este ejercicio y a más de 300 desde que hace dos años se volviera a reabrir la oficina cameral en la isla, gracias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo y del Servicio Canario de Empleo del gobierno canario. La mayoría de los usuarios del servicio atendidos en este año, 105 personas, hicieron sus consultas de forma presencial, mientras que 31 las cursaron por vía telefónica y 24 a través de internet. En este periodo se han elaborado 21 planes de viabilidad con los que apoyar los primeros pasos de estos nuevos proyectos empresariales.

Los datos fueron expuestos el pasado jueves por el presidente de la entidad cameral, Santiago Sesé, durante la presentación de la actividad desarrollada por la Delegación en este año y desde su reapertura. En el acto también estuvo presente la viceconsejera de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias, Almudena Estévez, y el presidente del Cabildo Herreño, Alpidio Armas.

La labor de la Delegación se ha centrado en dotar a los emprendedores herreños de las herramientas necesarias para afrontar con garantías la puesta en marcha de sus negocios, con el fin de que puedan prosperar más allá de sus primeros momentos, que resultan claves para su consolidación. Los aspirantes a desarrollar un proyecto empresarial recibieron información sobre los aspectos a tener en cuenta durante el inicio de su actividad, entre ellos la posibilidad de acceder a subvenciones. La Cámara busca, además, promover la modernización tecnológica de las empresas y reforzar su competitividad.

Algo más de la mitad de los nuevos usuarios del servicio son mujeres, lo que, según Santiago Sesé, “da una idea del protagonismo cada vez mayor que el colectivo femenino tiene en el tejido empresarial del Archipiélago”. También representan más de un 50% del total las personas que se encuentran en paro, y que ven en el emprendimiento un camino para mejorar su situación en el mercado laboral.

El presidente de la Cámara destacó la necesidad de aplicar políticas que refuercen y modernicen el tejido empresarial, favorezcan el desarrollo económico de la Isla e incrementen las posibilidades de sus ciudadanos de acceder a un empleo. “Los herreños se merecen tener oportunidades en su propio territorio y no se resignan a tener que trasladarse a las islas capitalinas para encontrarlas. El Hierro no está condenado al despoblamiento, como tampoco lo están La Palma y La Gomera”, declaró Sesé, quien pidió “complicidad” a las administraciones públicas para poder alcanzar este objetivo.

A juicio del dirigente cameral, “facilitar trámites y procedimientos, mitigar los costes de la doble insularidad, favorecer las inversiones y no desincentivarlas y abrir las islas verdes a la fuente de riqueza que supone el turismo -siempre dentro del respeto al medio ambiente y el territorio- son las asignaturas pendientes que es preciso superar para que El Hierro no se quede atrás”. Sesé llamó la atención sobre el “papel central” que desempeñan las infraestructuras en la cohesión del Archipiélago y de todos sus territorios. “Los obstáculos que, desde hace dos décadas, impiden que tome forma el proyecto del puerto de Fonsalía deben despejarse”, advirtió Sesé, para quien la puesta en marcha de esta instalación ayudará a mejorar la movilidad en el conjunto de la provincia y a impulsar los niveles de competitividad de las islas no capitalinas.

Por su parte, el presidente del Cabildo de El Hierro D. Alpidio Armas destacó que “hay total sintonía con los proyectos que está llevando a cabo la institución cameral en la isla, vamos en la misma línea de mejora de una estructura económica tan frágil como es la de El Hierro”.” El turismo tiene que ver mucho con la mejora de la confianza empresarial, y debemos definir el modelo de desarrollo económico que queremos para la isla y, sobre todo, ponernos de acuerdo administraciones y empresarios para trabajar en la misma dirección”

La viceconsejera de Economía, Almudena Estévez, que clausuró el acto, subrayó en su intervención que “es objetivo de este Gobierno, diversificar la economía como prioridad e ir hacia un modelo económico, basado en un turismo más sostenible, situándose El Hierro como referente de sostenibilidad hacia el resto del país y del mundo”. Asimismo, recalca que “la labor de las cámaras de comercio es muy importante ya que son los brazos del Gobierno y las entidades a través de las que nos llegan a las necesidades y demandas reales del conjunto del empresariado de las islas”.

VIVERO DE EMPRESAS

Para quienes han dado el paso de emprender en El Hierro, la Delegación de la Cámara de Comercio en la Isla pone a su disposición un vivero de empresas que cuenta con cuatro despachos de uso profesional y que ahora mismo están ocupados en su totalidad.

En estos dos años de funcionamiento, ascienden a 34 las altas de nuevos autónomos tramitadas por la Ventanilla Única Empresarial en la Isla, 21 en lo que llevamos de año de las que tres corresponden al sector comercial, seis al de la restauración, cuatro a los servicios y ocho a actividades profesionales.

En el ámbito de la formación, la Delegación ha desarrollado acciones formativas como la de Buenas prácticas en la empresa y Marketing y comunicación de negocios, Contabilidad y plan de empresa. Asimismo, la técnico del servicio ofreció en los tres municipios herreños acciones formativas bajo el nombre Madura tu idea empresarial, en los que se expusieron los pasos necesarios para formar una empresa o los recursos a disposición de los emprendedores. Más de cien personas recibieron esta formación empresarial.

Con objeto de fomentar el espíritu emprendedor y difundir los servicios que presta la Cámara, esta acudió a centros educativos e instalaciones de organizaciones empresariales y sindicales para impartir charlas, jornadas y talleres, unas acciones en las que ha estado muy presente la difusión de herramientas tecnológicas y digitales.

La Delegación de la entidad cameral en la Isla ha fortalecido los vínculos con las asociaciones que representan al sector y ha organizado, este año de nuevo la Semana del Comercio Herreño que lleva dos ediciones, un plan de dinamización impulsado por el Ministerio de Economía y financiado con fondos europeos.