La Laguna incorpora un nuevo espacio museístico

Desde hoy abre sus puertas un nuevo espacio museístico en el centro histórico de La Laguna. Se trata, en concreto, de la Casa Museo Cayetano Gómez Felipe, una vivienda tradicional canaria urbana en el número 13 de la plaza de La Concepción, construida en 1703 por el comerciante irlandés Bernardo Valois, y que alberga la colección de objetos, desde el siglo XVI, que fueron propiedad de su familia o que reunió el coleccionista Cayetano Gómez Felipe (Los Llanos de Aridane 1902-La Laguna 1978) a lo largo de su vida en Tenerife y La Palma.

Su hija, María Remedios Gómez García, ha sido la promotora de este proyecto, de iniciativa totalmente privada, para que la colección de su padre pudiera ser disfrutada por la sociedad. Hace décadas comenzó el proceso de restauración del inmueble, catalogación y restauración de los cientos de objetos, que culminó ayer con la presentación de este espacio museístico.

La dirección del proyecto ha estado a cargo de la historiadora palmera Milagros Álvarez Sosa con la colaboración de los historiadores del arte Jesús Pérez Morera y Carlos Rodríguez Morales, especializados en el arte y patrimonio de Canarias y que estuvieron ayer en la presentación, que contó también con la asistencia del alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y las concejales de Cultura, Yaiza López, y Patrimonio, Elvira Jorge, así como de la concejal de Cultura de Los Llanos de Aridane y el cronista oficial de La Laguna, Eliseo Izquierdo.

La presentación del proyecto comenzó ayer con la bendición del inmueble por parte del párroco de Nuestra Señora de La Concepción.

El historiador del arte Jesús Pérez Morera destacó, a continuación, que este proyecto ha sido una “empresa titánica” que lleva décadas tratando de hacerse realidad. “Se trata de un proyecto que habría de calificar de romántico y contra corriente, realizado por amor al arte y a su tierra que manifestaba Cayetano Gómez Felipe”, valoró. El experto explicó que “detrás de cada objeto hay una historia que contar y el proyecto museístico se ha organizado por temas y ámbitos de acuerdo a los usos y funciones para las que fueron creadas las piezas”, evitando así la descontextualización de las obras expuestas.

Por su parte, Milagros Álvarez Sosa enfatizó el “recorrido vital” de los objetos, que “no son simples cosas, cada una de ellas tiene su historia y su corazón”. A continuación, el alcalde valoró “los años que lleva luchando esta familia para que este enclave sea una realidad”.

“He tenido muchas dificultades, pero siempre supe lo que quería y que tenía que llegar a la meta, realmente todavía me cuesta creerme que he llegado. Es un día de alegría y de muchas emociones en el que tengo muy presente a mi familia, especialmente a mis padres”, enfatizó María Remedios Gómez García, quien recordó que “desde pequeña he estado rodeada por lo que veía como trastos viejos que mi padre reunía con verdadera pasión, no imaginaba entonces la magnitud de su obra ni que se llevara a convertirse en lo que es este museo”. “Yo he disfrutado de esta colección toda la vida y ahora toca que otros aprendan de ella”, concluyó.

< ► > La hija del coleccionista, los directores del proyecto y los políticos, ayer. / DA

Salas y espacios

La casa museo cuenta con diferentes salas y rincones, en la planta alta, entre los que se distribuyen los objetos que coleccionó Cayetano Gómez Felipe, desde pintura, escultura, cristal, mobiliario, tejidos, indumentaria o joyería, hasta objetos de adorno personal, loza, forja, elementos arquitectónicos, fotografías, documentos, entre otros muchos.

Así, por ejemplo, la primera de las salas está dedicada al papel de Canarias como puente de encuentro de culturas, con objetos y documentos que llegaron de todas partes del mundo. También hay una sala dedicada a textiles e indumentaria, con piezas, ropas y objetos de adorno personal desde el siglo XVIII hasta principios del XX. Otro de los espacios recrea una alcoba del siglo XIX, con todos sus característicos elementos; otro un comedor, con vajillas, cuadros, piezas de cristal y servicios de mesa; y otro un tradicional oratorio, con diferentes imágenes. Mientras, la planta baja alberga una cafetería, los aseos y un aula didáctica en la zona de atrás. En el el área intermedia está la tienda de regalos y espacios vacíos que se pueden utilizar para actos privados.

La casa museo abre desde hoy sus puertas, de 10.00 a 19.00 horas, con un precio de entrada de 3 euros para residentes y 4,50 euros para los demás, con precios reducidos para determinados colectivos. Toda la cartelería está en inglés y en español, y se cuenta con audioguías en 5 idiomas.