La Ley de Patrimonio frena un nuevo intento de dar vida a la Plaza de Toros

Su deterioro cada vez es más evidente. Ya han pasado muchos años, tantos como 15, desde que sus puertas se abrieran por última vez para acoger uno de los tantos conciertos y galas del Carnaval que llegó a albergar. La Plaza de Toros de Santa Cruz, a sus 126 años, aún se mantiene en pie con la esperanza de que, en algún momento, pueda ser recuperada para los ciudadanos. El año pasado, sus propietarios intentaron darle un impulso presentando dos proyectos constructivos a la Gerencia Municipal de Urbanismo para su recuperación e integración en la ciudad. Hace unas semanas, una iniciativa privada distinta a la de los propietarios se ha interesado tanto por el espacio como por los proyectos presentados en su momento. Para ello, según ha podido saber DIARIO DE AVISOS, los promotores de este nuevo intento de devolver a la vida este espacio chicharrero se han dirigido al Cabildo de Tenerife, institución competente en patrimonio histórico, para interesarse por las posibilidades de desarrollo de este espacio.

El contratiempo con el que se ha encontrado esta nueva apuesta no tiene que ver tanto con lo que el área insular de Patrimonio Histórico pueda opinar sobre qué debe hacerse en el espacio como con la entrada en vigor de la nueva Ley del Patrimonio Histórico de Canarias. Aunque los proyectos presentados a Urbanismo, en los que se recogía un aparcamiento subterráneo, una plaza pública, locales de ocio y viviendas, diferenciados solo porque uno de ellos abría el perímetro de la fachada, se adaptaban a las especificaciones del Plan Especial de Los Hoteles-Pino del Oro, ámbito en el que se incluye la Plaza de Toros, el problema es que este documento ha quedado suspendido en el tiempo. Tal y como explicó hace unas semanas el concejal de Urbanismo de Santa Cruz, Juan Ramón Lazcano, la entrada en vigor de la nueva ley del Patrimonio Histórico de Canarias ha elevado las exigencia a los planes especiales. En el caso de la capital, tanto el documento de Los Hoteles como el del Antiguo Santa Cruz, ya se encontraban en fase ambiental, a la espera del visto bueno del Gobierno de Canarias. La aplicación de la nueva normativa, que eleva las exigencias, ha hecho que los redactores del Antiguo Santa Cruz renuncien a seguir con el proyecto y que los del documento de Los Hoteles pidan más dinero por modificarlo. En la práctica, esto supone que el Plan Especial del Antiguo Santa Cruz deberá salir de nuevo a redacción y el de Los Hoteles-Pino del Oro, si finalmente no se acepta la petición de los redactores, también habrá que licitarlo de nuevo.

En el caso concreto de la Plaza de Toros, aunque está dentro del ámbito histórico, no cuenta con ningún tipo de protección por lo que podría intervenirse en ella de acuerdo a las especificaciones que se recojan en el Plan Especial aprobado. De no ser así, la ley canaria de Patrimonio en vigor prohíbe la modificación de la edificabilidad existente en cualquier edificio o solar situado en un ámbito BIC, esté catalogado o no, hasta que no se apruebe el mencionado Plan Especial.

En estos momentos, el Plan General de Ordenación (PGO) considera la Plaza de Toros un equipamiento privado, manteniendo o incrementado su edificabilidad y lo delimita a través de una unidad de dotación específica. Los proyectos presentados por los actuales propietarios se adaptan a las exigencias que se recogían en el Plan Especial. Así, en el que el anillo se abre hacia la Rambla, se permite un amplio paseo acorde con el resto de la acera en esa zona y con el entorno peatonal que se recoge en el documento. En cuanto a las viviendas, estas se construirían detrás, orientadas hacia la calle Horacio Nelson. En el mandato pasado, con el PP al frente Urbanismo, estas ideas fueron muy bien acogidas por los técnicos, tanto que, incluso, se iban a presentar al Cabildo de Tenerife en previsión de incluir el que más se adaptara a las necesidades de la ciudad en el planeamiento del ámbito de Los Hoteles.

Ya entonces, el responsable de Urbanismo, Carlos Tarife, admitía que al documento aún le quedaba mucho recorrido. Entonces el edil del PP desconocía las trabas que añadiría la ley de Patrimonio Histórico. Unas exigencias que, sin embargo, para otros colectivos es una avance, sobre todo en ciudades como la de Santa Cruz, donde algunos apuntan a la especulación como causa principal del mal estado de muchos edificios.

< ► > El deterioro de la Plaza de Toros es evidente y las soluciones, aunque existen y están plasmadas en distintos proyectos, no terminan de arrancar. F. P.

La ciudad se estanca de la Rambla hacia abajo

Lo que ocurre con la Plaza de Toros se repetirá en cualquier inmueble que se encuentre dentro de los dos conjuntos históricos cuyos planes especiales han quedado paralizados. Por tanto, ni en el Antiguo Santa Cruz ni en el ámbito de Los Hoteles se va a poder mover nada hasta que estos documentos estén aprobados de forma definitiva. Los más pesimistas con esta situación aseguran que en cuatro años no se va a hacer nada en Santa Cruz en estos ámbitos, considerando que ese es el tiempo medio que se puede tardar en tramitar de nuevo los dos documentos. A esto se une que el Plan Especial de El Toscal sigue estancado. Nada se sabe sobre este documento que solo está pendiente de su aprobación definitiva.