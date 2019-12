Los precios desorbitados de los alquileres encienden todas las alarmas en el Sur

El retraso en la construcción de viviendas públicas por parte de los últimos gobiernos de Canarias, el impacto del alquiler vacacional y los vericuetos burocráticos para conceder licencias a inversores privados son los tres factores más influyentes que explican que los precios del alquiler estén hoy por las nubes en el sur de Tenerife. Esa es la principal conclusión de constructores, hoteleros, sindicatos y ayuntamientos, consultados por DIARIO DE AVISOS, que han radiografiado una realidad que preocupa cada vez más en la comarca y que está generando la aparición de los primeros poblados de infraviviendas autoconstruidas por trabajadores empobrecidos en zonas próximas a núcleos habitados en municipios como Arona, tal como ya ha informado este periódico.

Y es que conseguir una casa para residir temporalmente en las zonas próximas a la costa es, hoy por hoy, una misión imposible. La carestía del mercado obliga a los trabajadores a buscar un techo bajo el que dormir a un coste razonable en núcleos situados muy por encima de la autopista y, por tanto, cada vez más alejados del lugar donde desarrollan su actividad profesional.

La Federación Provincial de Entidades de la Construcción (Fepeco) ha calificado de “emergencia social” la situación en el Sur por la falta de viviendas, que achaca a la carencia de una política “clara, operativa y suficiente” del Gobierno de Canarias en los últimos años y a las dificultades burocráticas, especialmente, de los ayuntamientos, a la hora de conceder las licencias.

El presidente de Fepeco, Óscar Izquierdo, aseguró a DIARIO DE AVISOS que el problema es de tal magnitud que augura a corto plazo un “estrangulamiento” de la actividad económica, si no se busca una solución ya. “La situación es escandalosa, preocupante y muy dañina para la economía y el empleo, y está poniendo a prueba la supervivencia de muchas empresas promotoras y constructoras en el Sur”, advierte.

Izquierdo asegura que desde hace 10 años no se ha edificado vivienda nueva porque no se ha desarrollado una política adecuada por parte de las administraciones públicas. “No han hecho absolutamente nada, han mirado para otro lado y pasan los años sin ninguna iniciativa de promoción pública”, afirma el presidente de la patronal constructora, que, preguntado sobre el comportamiento del mercado de la vivienda privada, atribuye la falta de construcciones al “muro burocrático” de los consistorios. “No hay manera de que las oficinas técnicas municipales trabajen con diligencia, las licencias se eternizan en los laberintos administrativos sin dar solución a la promoción privada, que está atascada”, sostiene.

La Asociación Hotelera y Extrahotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel) responsabiliza a la vivienda vacacional de la “sacudida” del mercado inmobiliario en el sur de la Isla, donde se concentra casi la mitad de los inmuebles de toda Canarias dedicados a esta actividad. María Victoria López, vicepresidenta de la patronal hotelera y presidenta del Grupo Fedola, advierte de que esta nueva modalidad está frenando la creación de empleo en la zona meridional de la Isla, donde se concentra la industria turística y se generan más puestos de trabajo.

“Estoy convencida. Los hoteles tenemos un serio problema para encontrar personal cualificado para mandos intermedios, hay muchas dificultades para cubrir todos los puestos, debido a que en muchos casos las personas preparadas están en el área metropolitana o en la comarca norte, y todos sabemos que desplazarse a diario a trabajar al Sur es inviable y muy costoso económicamente”, afirma, y subraya que “muchas de las personas que quieren acceder a un puesto de trabajo, pierden la oportunidad al no poder encontrar viviendas a precios razonables”.

Además, la dirigente de Ashotel insiste en que los atascos diarios que soportan cada día miles de automovilistas en autopistas y en los accesos a los núcleos turísticos repercuten en la calidad de vida de los ciudadanos. “Perder horas diariamente en la carretera quita energía y reduce las posibilidades de crecimiento profesional”, sostiene la vicepresidenta de Ashotel, que subraya otro factor que va en dirección contraria a las políticas de sostenibilidad y a la sensibilidad medioambiental que cobra cada vez más fuerza entre los principales destinos turísticos. “Si los trabajadores no cuentan con una residencia en el Sur, hay más desplazamientos desde el Norte y el área metropolitana, por tanto habrá más tráfico y más contaminación”, apunta. La empresaria tinerfeña recuerda que cada día se producen 160.000 desplazamientos entre San Miguel y Adeje, “sin que exista un transporte público que sea una verdadera alternativa”.

Sindicalistas de Base, la organización mayoritaria en el sector de la hostelería, denuncia el “desalojo” que están sufriendo los trabajadores de las zonas turísticas por los efectos que ocasiona el alquiler vacacional en el precio de las viviendas. Su secretario general, Manuel Fitas, califica de “gravísimo” el problema que padecen los empleados a la hora de encontrar un piso o un apartamento en la comarca, y las consecuencias que está generando en forma de largos desplazamientos desde sus domicilios hasta sus centros de trabajo.

“Los trabajadores han sido, literalmente, desalojados de las zonas turísticas, que es donde está el trabajo. Es imposible acceder a un apartamento de alquiler entre la autopista y la costa”, subraya Fitas, una realidad que, advierte, se está extendiendo de la TF-1 hacia las zonas de ámbito rural.

“El precio del alquiler también se ha disparado en las medianías del sur de la Isla, el coste es prohibitivo en núcleos como el casco de Adeje, Buzanada, Cabo Blanco, El Fraile, Valle San Lorenzo, San Miguel de Abona y San Isidro”, afirma. El dirigente sindical recuerda que los trabajadores viven cada vez más lejos, “lo que agrava el colapso de la autopista y las carreteras que soportamos cada día en el sur de Tenerife”.

Mientras, los principales municipios turísticos del Sur, Adeje y Arona, reclaman al Gobierno de Canarias la construcción de más viviendas públicas ante la gran demanda existente en la comarca y los desorbitados precios de los alquileres.

Desde los dos ayuntamientos se reprocha a los anteriores gobiernos de Canarias el déficit de viviendas públicas en la comarca y confían en que el actual Ejecutivo regional afronte el problema con una apuesta decidida en esta materia, ya que, a su juicio, no admite más demoras.

atraso histórico

“Hay un atraso histórico generado por los gobiernos regionales anteriores, que no atendían la demanda de los municipios, aunque ahora parece que esa carencia se va a comenzar a corregir y se empieza a buscar una planificación de proyectos para edificar casas en los próximos años”, afirmó a este periódico el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga. El mandatario asegura que “en Adeje tenemos suelo para construir viviendas a precios asequibles y ya lo hemos puesto a disposición del Gobierno para poder tener un plan de acción cuanto antes”.

En la misma línea, José Julián Mena, alcalde de Arona, municipio de mayor población del Sur, con 100.000 habitantes, señaló que la construcción de la vivienda pública ha sido la “gran ausente” en el Archipiélago en los últimos años. “Es absolutamente necesario que el Gobierno de Canarias de la mano del estatal, que son las dos administraciones que tienen las competencias en esta materia, construyan casas públicas”, manifestó. Mena subrayó que en el nuevo Plan General de Ordenación, actualmente en el trámite de revisión, la construcción de vivienda será una de las prioridades.

regulación

Ambos mandatarios recuerdan que, además de la paralización de la construcción de viviendas públicas en los últimos años, existen otros factores que influyen en el encarecimiento de los precios del alquiler.

Rodríguez Fraga y Mena también apuntan al alquiler vacacional, una modalidad para la que piden una regulación “lógica y coherente”.

Mientras, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) rechaza las acusaciones que atribuyen a esta modalidad la causa principal de la subida de los alquileres en el Sur. “Culparnos de ser el eje de todos los males es malicioso y demagógico. Si comparamos el crecimiento de camas turísticas con el incremento de población, fácilmente se desmonta este argumento”, indica.

La asociación considera que “decir que la vivienda vacacional es la culpable de la falta de vivienda o del encarecimiento de la misma es como decir que hay que cerrar hoteles porque su personal necesita tanta vivienda que encarece mucho su precio”. Ascav reclama “seriedad” y asegura que el crecimiento de establecimientos alojativos no ha ido a la par de una planificación y aprovisionamiento de vivienda para los trabajadores. “Ningún gobierno ha afrontado jamás esta realidad y así hemos llegado al colapso en materia de viviendas, de carreteras e infraestructuras”, subraya.