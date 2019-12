Un crucero arrasa parte de otro en un accidente espectacular

Los cruceros Carnival Glory y Carnival Legend colisionaron en la mañana del viernes en el puerto de Cozumel (México). Según la CNN, un pasajero habría resultado herido a causa del impacto.

Un testigo grabó la escena y varias imágenes de los daños materiales han dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales. La embarcación más perjudicada fue el Carnival Glory, cuya cubierta quedó aplastada tras el accidente.

Carnival Glory just crashed into Carnival Legend and almost crashed into Oasis of the Seas at the Cozumel cruise port. #FoxNews #RoyalCaribbean #CarnivalLegend #CarnivalGlory #OasisoftheSeas pic.twitter.com/5ITBCfz99L

