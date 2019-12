Rubén Baraja aseguró ayer que en Malága se empezarán a ver cosas distintas con respecto a la etapa pasada. Anunció cambios, aunque no una revolución “y menos en los tres días que hemos tenido para entrenar”. Eso sí, señaló algunos aspectos básicos de cómo quiere que sea su Tenerife. “Tenemos que saber jugar en diferentes registros, no se puede jugar solo a una cosa en el fútbol. Hay que saber presionar y robar, y cuando tienes el balón saber mantenerlo y buscar la pelota rival. Queremos manejar los dos aspectos del juego, pero eso lleva un proceso. La mentalidad es para cuando tengo la pelota y cuando no, con orden y energía”, expuso el nuevo entrenador blanquiazul, quien ayer ofreció su primera rueda de prensa previa a un partido de los blanquiazules.

“El viernes veremos un equipo con actitud y energía”, señaló con firmeza. Tras tratar a sus nuevos jugadores durante un par de días, opina que tiene un grupo “con buena predisposición”, por lo que ahora se trata de “meterle energía y que la lleven al partido”.

En tan poco tiempo, el cuerpo técnico ha intentado hacer ver a sus jugadores “nuestra manera de entender el fútbol”, que no es mejor ni peor que la de otros entrenadores, aclaró. “Hemos tratado de dar tres o cuatro pinceladas de nuestras ideas para afrontar el partido con el tiempo que tenemos. No pondré excusas, intentaremos encontrar una buena respuesta en Málaga”, sostuvo.

Eso sí, tiene claro que del choque contra los boquerones obtendrá mucha y valiosa información del equipo que entrenará hasta final de la presente temporada. “Para mí este primer partido es muy importante porque me da mucha información. Espero que se vean cosas, pero todo lleva su tiempo”, indicó.

De lo que no se quejará será de las numerosas bajas que padece para el choque de este viernes en tierras andaluzas. Sabía que las había antes de venir, aunque reconoce que son “un hándicap”.

Las ausencias, a su juicio, lo único que provocan es que tengan más oportunidades jugadores distintos de los habituales. “Esa situación abre las puertas a otros jugadores que no han tenido tanta continuidad al principio y veremos su respuesta a lo que exigimos”.

Aún así, entiende que es prioritario recuperar a aquellos que están en la enfermería para tener la plantilla disponible. “Hay jugadores importantes que necesitamos recuperar pero queremos respetar sus tiempos. Las decisiones las tomaremos según el plan trazado de recuperación”, añadió.

Obviamente, con tanta ausencia, canteranos como Elliot, Jorge o Javi Alonso siguen contando para este cuerpo técnico. “Están trabajando para poder estar aquí, entrenando con el primer equipo. Es una gran motivación y vienen con nosotros porque pensamos que nos pueden aportar cosas importantes. A partir de aquí tendrán que seguir trabajando y dando el nivel en cada entrenamiento. Los tres tienen posibilidades de jugar minutos”, avanzó Baraja.

Ni habrá preferencia por los veteranos ni por los canteranos. Baraja tratará de poner en liza en La Rosaleda “a los que pensemos que lo puedan hacer mejor, sean veteranos o no. Hay gente joven y otra con experiencia, intentaremos encontrar el mejor equipo”.

También tuvo tiempo para analizar al Málaga, un equipo en apuros y con una grave crisis institucional. “Es un equipo que, a pesar de todo lo que se ha comentado en este inicio, tiene muy buenos jugadores. No está consiguiendo buenos resultados pero cuentan con futbolistas determinantes. Aprietan y tienen intensidad, más en su campo. Lo respetamos, pero queremos un Tenerife con intensidad, encontrar el orden que necesitamos”, insistió.