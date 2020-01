Adeje: buena gobernanza, sostenibilidad e inteligencia

“Queremos mantener la posición destacada que tenemos como destino turístico y todo lo que significa, pero lo queremos hacer desde el dinamismo y la transformación constante que siempre nos han definido en nuestra adaptación a los nuevos paradigmas que demandan los turistas”, así de claro y contundente se mostró José Miguel Rodríguez Fraga, alcalde de Adeje, durante la presentación oficial de Costa Adeje en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, a la que asistieron diferentes agentes que operan en el sector, empresarios, alcaldes y representantes de otras administraciones públicas.

El regidor municipal explicó que ese trabajo viene marcado por unas ideas muy claras que el municipio lleva poniendo en valor desde hace años. El modelo adejero es el de sol y playa, “debemos decirlo sin miedo”, con una oferta hotelera de primer nivel mundial que ha definido la calidad del destino, que ha venido marcada por hoteles nuevos y la renovación del 90% de la planta existente. Junto al alcalde estuvieron en el acto el concejal de turismo, Adolfo Alonso, y el presidente de Ashotel y de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Jorge Marichal. La presencia de este último se debió “al vínculo indispensable que cualquier destino debe tener con sus hoteles y, en nuestro caso, porque han marcado un camino en lo referente a transición digital y sostenibilidad, que nosotros también iniciamos hace tiempo y en el que debemos ir de la mano”, explicó el Rodríguez Fraga.

Las líneas de trabajo y las políticas turísticas impulsadas desde Costa Adeje serán las mismas de los últimos años, las que tienen que ver con la inteligencia turística, la sostenibilidad, la gobernanza, la formación para el empleo turístico y la innovación. “Para nosotros es fundamental el uso responsable de nuestros recursos naturales, la diversificación de la oferta adaptándonos a las nuevas tendencias que marca la digitalización y el respeto ambiental”, aseguró el alcalde.

Asimismo, indicó que Costa Adeje es un destino redondeado por grandes hoteles, con una oferta complementaria de gastronomía, cultura y tradiciones excelentes: “Debemos ofrecer experiencias reales, relacionadas con nuestras tradiciones, que nos distinguen de otros destinos”.

Adeje ha puesto en marcha múltiples medidas para reducir la huella de carbono como la adquisición de vehículos eléctricos, la utilización de luminarias de bajo consumo, la red de saneamiento y aprovechamientos de aguas, el mapa del ruido, la creación del Parque Central, el gran bosque productivo, un proyecto de energías fotovoltaicas para comunidades que arrancará en breve o los planes de movilidad urbana sostenibles.

Por su parte, Marichal, que agradeció al alcalde la invitación, insistió en la importancia del respeto ambiental: “Los hoteles en Costa Adeje y en Canarias no somos sospechosos de no intentar ir por delante en la sostenibilidad: la económica, la ambiental y también la social, y no porque esté de moda, sino porque creemos en ella desde hace mucho tiempo”.

moda y turismo

El propio alcalde adejero, junto al presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, presentaron ayer la cuarta edición de Tenerife Fashion Beach Costa Adeje. Esta pasarela internacional, que exhibe las últimas tendencias de la moda baño, tendrá lugar del 19 al 25 de octubre.