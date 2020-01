Alquilan como “apartamentos con baño” tiendas de campaña en playas de Tenerife

La Fundación Telesforo Bravo ha llevado a cabo una nueva denuncia pública debido a un atentado contra nuestro medio natural. En este caso puede comprobarse como, en un anuncio en italiano publicado en una plataforma de alquileres, ofrecen “un apartamento con baño” que realmente es una tienda de campaña, desde 19 euros por noche (para dos personas).

La ‘oferta’ es para Costa del Silencio, aunque en la fotografía adjunta puede verse La Tejita. “Resulta increíble que se pueda publicitar el alquiler de “apartamentos”-tiendas de campaña en playas, resulta increíble e indignante que se diga que tienen baños y que además disponen de barbacoas”, aseguran desde la fundación, poniendo especial énfasis en otras actuaciones que se han llevado a cabo en la zona: “Nuestro medio natural no solo tiene que padecer el efecto de un desarrollismo y egoísmo absurdo que parece no tener límites, en forma de construcción de hoteles en La Tejita y el proyecto de 4 nuevos hoteles en el Porís, sino que además sirve para que se trafique con él de esta manera.Señores y señoras de Atena camping, se trata de una actividad ilegal y nuestro medio natural no se alquila”.

En la publicación se oferta, además, solarium y barbacoa.