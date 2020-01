Baraja manda un aviso a Malbasic, que no viaja a Huesca y puede salir

La sirtuación de Filip Malbasic se complica. El delantero serbio, que lleva diez partidos sin marcar, no viaja a Huesca.Su ausencia de la convocatoria tras quedarse sin jugar ante el Albacete, aunque ese día estuvo en el banquillo, parece una invitación a abandonar el CD Tenerife, aunque Rubén Baraja, técnico blanquiazul, señaló que hace la lista “pensando en quienes pueden ser los mejores. Buscamos rendimiento, algo que te otorga el día a día. Veremos cómo evolucionan los jugadores, pero aquí no castigamos a nadie. Tengo posibilidad de elegir entre diferentes futbolistas y busco calidad y comportamiento, en el sentido de rendimiento deportivo y predisposición”.

“No voy a incidir más en este tema porque otros compañeros tampoco han entrado en la convocatoria”, agregó el entrenador vallisoletno en rueda de prensa previa al choque que va a disputar mañana (18:00 hora canaria, El Alcoraz) ante el Huesca en el que espera ver “a un equipo que compita igual tanto en casa como lejos de la Isla”. “Queremos plasmar una mejoría en los próximos duelos, acercándonos a nuestra mejor versión y para ello debemos mantener la intensidad y continuidad, en la línea que ofrecimos con el Albacete, un punto de referencia de lo que queremos ser en cuanto a continuidad. Debemos incomodar al Huesca, siendo inteligentes y corriendo a los espacios para generar situaciones de peligro”, agregó”.

Nombres propios

Una de las ausencias para Huesca seguirá siendo el guardameta Adrián Ortolá, que se recupera de su lesión en una mano tras un accidente doméstico. Baraja confía en que ya esté para el choque del domingo ante el Girona. “Depende de las sensaciones que vaya teniendo, aunque se va sintiendo cada vez más cómodo, sobre todo respecto a la última semana. Esperemos que siga mejorando y pueda estar ya para la cita con el Girona”.

Eso sí, el entrenador del Tenerife respira tranquilo en la portería por las buenas actuaciones de Dani Hernández, que no había jugado en Liga hasta la lesión de Ortolá. “Ha acumulado partidos que le dan confianza, aunque ya estaba convencido de que diera este nivel y ha respondido con creces. Tener soluciones que te den una competencia sana en los puestos eleva el nivel del equipo”, agregó Baraja, que no quiso confirmar si el defensa serbio Nikola Sipcic será el sustituto del sancionado Carlos Ruiz. “Es una opción porque viene citado. El otro día [en partido de Copa ante el Rayo Majadahonda] tuvo la ocasión de mostrar su nivel, aunque hago las valoraciones pensando también en que hay unos jugadores que vienen con ritmo, mientras que otros no. Sin embargo, valoro la predisposición de Sipcic y si viaja es porque tiene sus opciones de jugar”, finalizó.