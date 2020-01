Cuidado personal y estilo de vida para el hombre de hoy

Cada vez son más los hombres que han quitado de su cabeza la idea de que cuidarse es algo reservado para las mujeres. Las prácticas del cuidado personal y de la imagen en el público masculino van en aumento notablemente. La edad pesa y los años hacen estragos en la piel. Pese a que la cosmética por sí sola no hace milagros es un gran aliado para conseguir frenar el paso del tiempo y minimizar su impacto. Desde Tu Trébol hemos seleccionado los productos más utilizados por los hombres.

Babaria Vital Skin Men

Gracias a sus activos hacen de este fluido un producto especial para hidratar y mejorar la rugosidad y suavidad, al tiempo que hacen que la piel esté más elástica. Especial para su uso con barba, ya que por su rápida absorción y ligereza no deja residuos, también lo es para después del afeitado porque no pica y por su poder anti irritante. Contiene filtro solar.

Gama de productos especial para la barba Lea

Han sido creados para lucir una barba cuidada y bonita, sin olvidar la piel de la cara, que también precisa de cuidados como la limpieza e hidratación. Desde el champú formulado para el cuidado de la barba y de la piel del rostro más sensible y con necesidades específicas, hasta su Serum especialmente formulado para el cuidado de la barba, con ingredientes como la vitamina E, el aceite de argán y abisinia con propiedades suavizantes y reparadoras, previene de la sequedad y los picores, manteniendo una barba cuidada y con brillo natural.

Veet

Hoy en día la depilación no es solo cosa de chicas y por eso Veet ha creado varios productos especialmente destinados para la depilación de ellos, que se adecuan a sus necesidades especiales, porque no todas las cremas y ceras depilatorias, son iguales, y no todas actúan igual en la piel. Para que eliminar el vello no te resulte un proceso tedioso y sea algo más que se pueda incorporar a la rutina de la semana, estas cremas son la mejor opción si buscas buenos resultados, rápidos y que cuiden la piel.

Kerzo

Son especialistas en el cuidado capilar. Dispone de una amplia gama de productos para el tratamiento anticaída del cabello, y tiene tanto champú, como los geles Kerzo Color men, crema colorante para el cabello que no contiene amoníaco y fue creada exclusivamente para hombre. Para conseguir recuperar el color natural, sin reflejos artificiales y sin que se note. Los tintes para el cabello, que durante años tenían una baja aceptación e incluso eran motivo de burla, ahora son una tendencia. Los jóvenes lo usan para cambiar su look por moda, y los maduros para ocultar los signos de la edad.

Axe

Hace mucho tiempo que esta marca dejo de ser solo nuestro desodorante favorito, con muchas fragancias a elegir. Ahora nos trae toda una gama de productos para el cuidado del hombre como geles de ducha irresistibles y capaces de limpiar la piel como ningún otro. Redefine tu estilo a través de sus productos y variedades y descubre el que más se adapta ti.

Gillete

Los primeros mangos de las maquinillas eran muy simples, constaba de una hoja fijada a un mango recto. Los tiempos han cambiado y la tecnología ha mejorado, impulsada por el esfuerzo constante de Gillette para ofrecer un afeitado más cómodo y apurado. Domina tu técnica y da forma a tu estilo de barba ideal con estos consejos de afeitado, gracias a la tecnología de las maquinillas de Gillette.

Con el objeto de proporcionar las herramientas necesarias para todo tipo de público, Tu Trébol Hipermercados ha apostado por ampliar su gama de artículos destinados al sector masculino, que está teniendo una gran aceptación. Recuerda también que todos estos productos lo puedes encontrar sin moverte de casa en www.tutrebol.es.