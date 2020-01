El tiempo de espera para una intervención quirúrgica se reduce en casi una semana

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Teresa Cruz, anunció ayer que 25.888 personas estaban pendientes de una intervención al finalizar el año 2019, 1.259 más que al término de 2018, lo que supone un aumento del 5,1% con respecto al año anterior. Por su parte, el tiempo de espera de una intervención descendió en 6,72 días al cierre de 2019 respecto al año anterior; es decir, 133,10 días, por los 139,82 que debía esperar en 2018.

Si comparamos los últimos seis meses del año 2019, el nú-mero de personas pendientes de una operación se incrementó en 1.026 y el tiempo de espera para ser intervenido creció en 5,97 días, según avanza el Servicio Canario de la Salud. Destacó noviembre, donde se bajó a 124 días el tiempo de espera, el mejor dato desde que en 2003 comenzaron estas publicaciones.

El Gobierno incidió en que la “evolución distinta” de las intervenciones quirúrgicas del primer al segundo semestre de 2019 se debe a que de julio a diciembre de este año “no se dispuso, por imperativo legal, de fondos públicos suficientes para seguir derivando personas a centros concertados”, actividad que podrá retomarse con el nuevo presupuesto, el del ejercicio de 2020.

En cuanto a las intervenciones quirúrgicas, en 2019 se hicieron 4.215 operaciones menos en los centros privados concertados, pero, pese a ello, la lista de espera quirúrgica solo subió en 1.026 personas, gracias al mayor volumen de intervenciones realizadas en los hospitales públicos; trescientas más. Y respecto a la demora para pruebas diagnósticas, hay registradas en esa lista 24.929 personas al cierre de 2019, 3.342 menos que el año precedente, un resultado “bastante satisfactorio” según el Ejecutivo.

A medida que se aminora la lista de espera en pruebas diagnósticas, se suele aumentar en intervenciones quirúrgicas, lo que a su vez eleva el tiempo que se tarda en operarse, sobre todo cuando no es posible mantener el ritmo de derivaciones hacia la sanidad concertada por la falta de fondos presupuestarios. La Consejería de Sanidad valoró satisfactoriamente la evolución de pruebas diagnósticas para 2019, “que además de la importante reducción del tiempo de espera interanual para someterse a una intervención quirúrgica, son un ejemplo del alto compromiso y la elevada implicación de la comunidad médica en la mejora de tan importante servicio público”.

Los tiempos de espera en la sanidad pública también contemplan la atención primaria y la atención especializada, de las que aún no se disponen de cifras completas para 2019. En Primaria, que en el pasado semestre se situó en 12 días, “no se esperan muchas variaciones”, dijo la consejera, quien admitió que esa demora debe ser subsanada para que los enfermos no acudan a otros servicios dada las tardanzas. La consejera señaló que el problema de las listas de espera “es estructural” y no se puede solucionar con medidas puntuales, “sino que se necesita una hoja de ruta clara”.

Publicación mensual

Teresa Cruz reiteró ayer, tras la reunión celebrada por el Consejo de Gobierno, que a partir de este mes se publicarán las listas de espera sanitarias con carácter mensual, en lugar de semestralmente, para hcer más transparente la información. Para ello, el ejecutivo aprobará próximamente un decreto, una vez concluya la fase de verificación del sistema informático. Las listas definitivas correspondientes a los últimos seis meses de 2019 en Atención Primaria “se darán a conocer a mediados del mes de febrero, cuando esté totalmente finalizado el recuento”, informó Teresa Cruz.