El Iberostar Tenerife gana al Estudiantes gracias a un gran trabajo defensivo (76-59)

Primer cuarto

Siete puntos seguidos de Shermadini llevaron el duelo muy rápido al 7-7 en el marcador. Marcelinho Huertas no comenzó bien, cometiendo cuatro pérdidas en esos primeros compases, algo que trataba de aprovechar el conjunto de la capital de España. Dos triples seguidos de Gielo sirvieron, además de para poner el 13-9, para evidenciar que el polaco está, no solo plenamente recuperado, sino también en un sensacional momento de forma. Cuando restaban solo 50 segundos para el final de la manga. No le dio tiempo a sumar, pero se le vio muy metido (advirtiendo a sus compañeros del número de faltas cometidas) desde el primer instante. Con 24-12 se llega al final del primer parcial. La defensa insular era sublime.

Segundo cuarto

Fue precisamente un triple de Aaron White el que puso el 30-18 dejando claras las diferencias, al menos en ese tramo de partido, del Canarias respecto a su oponente. White había fallado dos tiros anteriormente, seguramente porque tenía ganas de gustar, pero ese triple sirvió para quitarse esa presión. Con 37-24 en el marcador el Estudiantes puso una zona defensiva tratando de frenar el ataque local, aunque el verdadero problema parecía estar en la ofensiva de los madrileños. Funcionó, al menos en cierta medida, porque, visto lo visto, el 39-29 del descanso era, incluso, corto.

Tercer cuarto

Estudiantes amenazó tras el paso por los vestuarios (41-33) antes de que Díez pusiera el 44-33 con un triple. Los de la capital de España no se vinieron abajo, ni mucho menos, logrando varias canastas y, sobre todo, varias defensas de valor. Una buena canasta de Palacios (44-39) provocó que el Santiago Martín entendiera la situación, animando a los suyos, que necesitaban puntos casi de manera urgente. Entró el duelo entonces en una fase de muchos errores por parte de ambos conjuntos, lo que aprovechó Dangubic, en el enésimo lanzamiento intentado, para apretar aún más las cosas (46-42). El murmullo llegaba a Los Majuelos. Por suerte, un parcial de 4-0 provocó que el Canarias frenara al Estudiantes al final del tercer cuarto (50-42).

Último cuarto

Un parcial de 10-2 hizo bajar los brazos al Estudiantes. Aaron White anotó dos canastas consecutivas, Shermadini, sin firmar su mejor actuación, volvió a convertir y a los madrileños pareció faltarles gasolina (62-48). Aaron White, con un triple con el que conseguía su punto número 13, situaba las cosas en 72-54, en lo que empezaba a ser una fiesta canarista. Sin Huertas bien (valoraba -3), el Canarias también gana de manera rotunda (72-54). Al final, 76-59 para mantener al Canarias entre los mejores equipos de la Liga Endesa.

