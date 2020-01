Arranca un nuevo año en los cines

Esta semana, los estrenos de cine se han adelantado y desde el miércoles, día 1 de enero, pueden encontrarse en las carteleras españolas propuestas como La maldición, El oficial y el espía, Richard Jewell, El silencio del pantano, Fortuna y La gallina Turuleca.

Ya se encuentra en las salas la escalofriante La maldición, debut en el cine comercial de Nicolas Pesce (Piercing, The eyes of my mother), basado en la saga de terror japonesa Ju-on, de Takashi Shimizu. La oscuridad y el desasosiego envuelven esta historia sobre una casa encantada por un espíritu vengativo, que condena a todos los que entran en el lugar a una muerte violenta. Producida por Sam Raimi, está protagonizada por Andrea Riseborough, Demián Bichir, John Choy y Lin Shaye.

Tras arrasar en la taquilla francesa, El oficial y el espía, la nueva película de Roman Polanski, galardonada con el Gran Premio del Jurado en la última edición del Festival de Venecia, llega a los cines españoles. Este thriller de época, con un reparto encabezado por Jean Dujardin, Louis Garrel y Emmanuel Seigner, está basado en la historia del capitán Alfred Dreyfus, un soldado francés de origen judío que fue acusado falsamente de espionaje y condenado a prisión.

Clint Eastwood cuenta en su nuevo largometraje también una historia real, pero más reciente, la de Richard Jewell, un guardia de seguridad que descubrió una bomba durante las olimpiadas de 1996 en Atlanta y se convirtió en el primer sospechoso del atentado. Está protagonizada por Paul Walter Hauser en el papel principal, con un extraordinario parecido con el verdadero Jewell, junto a Sam Rockwell, Kathy Bates, Jon Hamm y Olivia Wilde.

De producción española, la cartelera ofrece El silencio del pantano, ópera prima del director Marc Vigil, quien acumula una importante trayectoria en televisión como realizador de series. Pedro Alonso, de La casa de papel, y Nacho Fresneda, de El ministerio del tiempo, junto a Carmina Barrios, dan vida a los protagonistas de esta trepidante historia en la que se mezclan realidad y ficción en la búsqueda de un asesino en serie.

Otro de los estrenos clave de este 1 de enero es Fortuna, dirigida por el fotógrafo y cineasta suizo Germinal Roaux, quien narra en blanco y negro el drama de la inmigración y los refugiados. Protagonizada por Bruno Ganz, fallecido el pasado febrero, cuenta la historia de una adolescente etíope que tras un largo viaje es acogida en un monasterio católico en los helados Alpes suizos.

Y terminamos este repaso con una propuesta de animación para el público infantil, La gallina Turuleca, que se centra en el personaje de la canción que popularizaron, hace 40 años, los Payasos de la tele. Dirigida por el artista multidisciplinar Víctor Monigote, habla de Turuleca, una gallina singular que a partir de su talento logra vencer sus miedos para iniciar una gran aventura.

Todos estos estrenos y otros títulos, están disponibles en Multicines Tenerife al mejor precio. Además, el espacio multisalas ubicado en el centro comercial de La Laguna, como sede oficial del Aula de Cine de la Universidad de La Laguna, ofrece las proyecciones de su programación regular, que este año arranca con un ciclo dedicado a Cary Grant. Cada miércoles del mes de enero se podrá ver en pantalla grande, en versión original con subtítulos en español, una película del genial actor, una de las grandes estrellas del Hollywood clásico. La selección comienza el día 8 con Historias de Filadelfia, de George Cukor, nominada al Oscar a la mejor película en 1941; y continuará con Charada (Stanley Donen, 1963), Tú y yo (Leo McCarey, 1957) y Con la muerte en los talones (Alfred Hitchcock, 1959).

