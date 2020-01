Muere la leyenda del baloncesto Kobe Bryant en un trágico accidente

El legendario jugador de la NBA Kobe Bryant, ganador de cinco anillos de campeón y doble campeón olímpico, falleció este domingo en un accidente de helicóptero, junto a otras ocho personas, en Calabasas (California). Entre las personas fallecidas se encuentra la hija de Bryant, Gianna Maria Onore, de 13 años.

Según anunció Los Angeles Times en Twitter, Bryant se encontraba entre los integrantes del accidente que avanzó también en redes sociales el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, con una investigación en marcha.

Bryant, de 41 años y nacido en Philadelphia, puso fin a su exitosa carrera en abril de 2016 tras jugar 20 temporadas en los Lakers. Está considerado uno de los mejores jugadores de la historia, cinco veces campeón de la NBA y cuarto anotador histórico, recientemente superado por LeBron James.

El accidente tuvo lugar sobre las 10:00 de la mañana hora local, a la altura de las calles Las Virgenes Road y Agoura Road, en una pequeña zona montañosa y en medio de unas condiciones de niebla. El aparato impactó con el suelo y se vio envuelto en llamas de inmediato, lo cual dificultó la intervención de bomberos y sanitarios. En la investigación de los hechos no ha transcendido la identidad de los otros cuatro fallecidos.

Five people confirmed deceased, no survivors in #Calabasas helicopter crash. #LASD #Malibu deputies remain with #LA County Fire personnel. Investigation ongoing.

Avoid the area until further notice.

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 26, 2020