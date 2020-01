“Mi hermano mayor. No puedo, no puedo creerlo”: el mundo llora la muerte de Kobe Bryant

La trágica y repentina muerte en un accidente de helicóptero de la leyenda del baloncesto Kobe Bryant, ha provocado miles de reacciones en las redes sociales.

El pívot español Pau Gasol se mostró “destrozado” tras conocer el fallecimiento este domingo de su “hermano mayor”.

Beyond devastated… my big brother… I can’t, I just can’t believe it — Pau Gasol (@paugasol) January 26, 2020

“Mucho más que destrozado… Mi hermano mayor. No puedo, no puedo creerlo”, se limitó a escribir en inglés en su perfil oficial de ‘Twitter’ un Pau Gasol que compartió una gran amistad con Bryant desde su llegada a los Lakers en febrero de 2008.

El pívot de Sant Boi y el estelar escolta formaron una gran pareja en los seis años que compartieron vestuario y que ayudó a que la franquicia angelina sumase sus dos últimos anillos de campeón en las temporadas 2008-2009 y 2009-2010.

Periodistas, deportistas, famosos y políticos han dedicado unas palabras para recordar al mítico deportista, considerado uno de los mejores jugadores de la historia, cinco veces campeón de la NBA y cuarto anotador histórico, recientemente superado por LeBron James.

Lebron James inconsolable al enterarse del fallecimiento de Kobe Bryant.

Un día antes LeBron utilizó unos tenis especiales en honor a Bryant cómo muestra de respeto por superar su marca de puntos. pic.twitter.com/lweptDZ432 — Guillermo Schutz (@memo_schutz) January 26, 2020

El legendario Gregg Popovich consolando a DeMar DeRozan: Kobe Bryant dejó una huella imborrable en la #NBAxESPN. pic.twitter.com/zugzjGJONE — SportsCenter (@SC_ESPN) January 26, 2020

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 — Marcelo Huertas (@Huertas09) January 26, 2020

Sin palabras. Una leyenda. Gracias por todo lo que has hecho por el deporte, tu legado ha ido más allá del baloncesto. #RIP Kobe 🙏🏼 pic.twitter.com/1j1coWcFVZ — Marc Márquez (@marcmarquez93) January 26, 2020

No me jodas!! Me he quedado pálido!! Mi pésame a su familia, amigos, al mundo del baloncesto y deporte en general! D.E.P Kobe 😥 pic.twitter.com/rhp3U2c9f5 — Iker Casillas (@IkerCasillas) January 26, 2020

Consternados por la muerte de @KobeBryant, un deportista ejemplar cuya figura traspasó las pistas de baloncesto. Un abrazo para su familia y seres queridos. Descanse en paz. pic.twitter.com/zE2SCLimvG — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 26, 2020

El baloncesto español está en shock por una noticia que jamás habría querido leer. Despedimos con enorme tristeza a un jugador único y un amigo incondicional de nuestro país. DEP Kobe Bryant, nunca olvidaremos cómo engrandeciste nuestro deporte. pic.twitter.com/O5l4fZzWW6 — Baloncesto España (@BaloncestoESP) January 26, 2020

Ha muerto Kobe Bryant. Una trágica noticia para quienes amamos el baloncesto y la NBA. Competidor insuperable, siempre lo recordaremos enchufando canastas imposibles. DEP. pic.twitter.com/b5GUCJHmBm — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 26, 2020

No me lo puedo creer! No sé que decir! He llorado cuando lo he visto! Increible! Duele mucho! Es un día muy triste!

DEP @kobebryant #gracias por lo que has dado al baloncesto! pic.twitter.com/BHhpfbs41i — jose manuel calderon (@JmCalderon) January 26, 2020

No lo puedo creer… Me siento igual de mal que si hubiera muerto alguien de mi familia… Que día de mierda… — Luis Scola (@LScola4) January 26, 2020

https://twitter.com/CB1939Canarias/status/1221527085430083588