CC y el PSOE polemizan sobre las obras del enlace puerto-ciudad de Santa Cruz

Tres pesos pesados de Coalición Canaria (CC), José Manuel Bermúdez, Carlos Alonso y Fernando Clavijo, salieron ayer en defensa de la finalización de la tercera fase del enlace puerto-ciudad de Santa Cruz de Tenerife, después de que la semana pasada el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos González, reconociera que el organismo no dispone ahora de “músculo financiero” para acometer la última fase del proyecto y que están buscando inversión privada. González recibió ayer las críticas de los dirigentes de CC recordándoles que las obras deberán hacerse con inversión privada, “y lo saben”, al tiempo que se comprometió a llevarlas a cabo, con el mismo espíritu, según dijo, con que se ha desbloqueado recientemente un proyecto tan sensible como el del litoral de Valleseco.

Los tres representantes nacionalistas, que escenificaron la rueda de prensa en la explanada situada frente al Cabildo Insular, en la capital tinerfeña, indicaron que presentarán las iniciativas correspondientes en sus respectivas instituciones, “porque no vamos a renunciar a una obra imprescindible que pretende acercar el mar a todos los vecinos de Santa Cruz de Tenerife”.

José Manuel Bermúdez, portavoz del grupo nacionalista en el Ayuntamiento de Santa Cruz, señaló que “ha llegado la hora de plantarse y liderar la iniciativa para que este proyecto salga adelante” porque “esta renuncia no tiene ningún tipo de justificación”. Bermúdez recordó que las obras comenzaron hace más de diez años gracias a la colaboración de varias administraciones “lideradas por CC”, con actuaciones como el túnel de la vía litoral, el túnel de la vía de servicio o la explanada, “y ahora se renuncia a continuar las obras con la complicidad de la alcaldesa de Santa Cruz, que agacha la cabeza”, señaló.

Sumisos a Madrid

El portavoz nacionalista en el consistorio municipal indicó que no se opone a que entre financiación privada en el proyecto, pero aseguró que “solo con dinero privado no va a salir, porque no hay retorno económico”. “Lo más fácil es decir que lo haga otro, porque este proyecto lleva tiempo y recursos técnicos y económicos. Lo difícil es que la Administración se involucre”, agregó.

Por su parte, Carlos Alonso, portavoz de CC en el Cabildo In-sular, criticó “la ausencia” en este debate del presidente del corporación insular, Pedro Martín, después de que la propia corporación haya ejecutado buena parte de las obras, “algo que no es anecdótico”, puesto que el Cabildo “también está ausente en la depuración de aguas en El Rosario o en la ampliación del tranvía, que se lo ceden al Ayuntamiento de La Laguna pese a ser un transporte interurbano”. Además, Alonso recordó el preacuerdo existente entre Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de Santa Cruz para continuar los trabajos, redactando un proyecto que permitiera llegar hasta el cantil del puerto.

Finalmente, Fernando Clavijo, senador por la Comunidad Autónoma y expresidente regional, criticó el “silencio sumiso” de todos los dirigentes socialistas “cuando viene alguien de la administración del Estado y dice que no va a cumplir los compromisos pactados”, especialmente la alcaldesa, Patricia Hernández, “obediente y sumisa”; Pedro Martín, “ausente”; y el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, “que no quiere molestar”.

Clavijo aseguró que la iniciativa privada “no va a costear el proyecto” y cree que desde el PSOE “están buscando una excusa para no molestar a sus jefes de Madrid”. De la misma forma, señaló que resulta “curioso” que “los enemigos de lo privado y los supuestos defensores de lo público digan ahora que van a hacer esta obra con financiación externa. Hay que trabajar y no ser dóciles y quedarse callados cuando se paralizan nuestras infraestructuras”, sentenció.

Puertos asegura que se desbloqueará como ocurrió con Valleseco

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz, Carlos González, respondió a las críticas de CC y señaló ayer que el organismo lleva incluyendo desde 2002 en sus Planes de Empresa diferentes previsiones anuales de inversión privada para la ejecución de la tercera fase del muelle de enlace. Por ejemplo, en el Plan de Empresa de 2018 ya figuraba en el apartado de inversión ajena la financiación del muelle de enlace por 136 millones de euros, distribuidos entre 2018 y 2021, “y esto lo saben los miembros del Consejo de Administración que aprobaron dicho documento”, entre los que está CC, “y donde siempre se consideró la inversión en el muelle de enlace como privada”. González espera lograr poner en marcha la iniciativa privada en el muelle, tal y como hizo desbloqueando el inicio de las obras del litoral de Valleseco y, la semana pasada, reactivando la Marina de Tenerife después de 22 años sin hacerse nada. Así, insistió en que el enlace puerto-ciudad sigue siendo “una obra prioritaria”.