Della Du: “Mantener en secreto que no era concursante de OT 2020 fue lo más duro”

Della Du lleva varios años dedicándose a la música en Canarias. Esta joven portuense de 27 años ha sabido hacerse un hueco en el sector gracias a numerosos eventos y festivales celebrados en las Islas. Carrera que le sobrevino mientras estudiaba Periodismo en la Universidad de La Laguna cuando la contrataban para fiestas privadas y que ahora, tras su efímero pero fructífero paso por Operación Triunfo 2020, ha despegado a nivel nacional. Con una sonrisa tímida y unas inmensas ganas de conversar sobre su pasión, su “todo”, la cantante visitó las instalaciones de DIARIO DE AVISOS donde reconoció sentirse “muy afortunada”.

– ¿Cómo comenzó tu relación con la música?

“A las cinco años comencé a trastear con el piano y pese a que nunca perdí el contacto con la música, decidí estudiar Periodismo después de finalizar mis estudios en el instituto. Fue entonces cuando empecé a recibir llamadas para actuar en bolos. Compaginaba ambas cosas e, incluso, lejos de desistir en mi formación universitaria, realicé un máster”.

– ¿En qué estás trabajando en estos momentos?

“Sacamos a finales del año pasado el single Juegas pa mí, que ha tenido muy buen acogida. Se trata de un trabajo producido por Ioné de la Cruz, que surgió un día entre varios amigos. Unos aportaron una parte de la letra, yo otra… Es algo muy típico en el estilo urbano, ya que son canciones que se pueden hacer desde casa. Además, estamos preparando un EP (extended play, por sus siglas en inglés) de estilo urbano muy fresco que está siendo made in Canarias porque aquí hay muchísimo talento. Y es que lo que menos te puedes esperar es que una persona con su estudio situado en Bajamar pueda hacer trabajos que nada tengan que envidiar a lo realizado en un superestudio. Hemos dedicado mucho tiempo a los conciertos y ahora, en concreto, estamos en época de crear”.

– Muchísimo talento, artistas consolidados o festivales con renombre internacional, pero ¿se puede vivir de la música en Canarias?

“Totalmente. Aunque se necesita empeño y constancia. Yo he trabajado mucho y, hasta el momento, nuestra mayor publicidad ha sido el boca a boca, ya que eso no engaña. Puedo controlar lo que expongo sobre mí en redes sociales, por ejemplo, pero lo que otros dicen es algo que se va de las manos. Que alguien te recomiende es lo mejor que le puede pasar a un músico. Me siento muy afortunada porque me he podido dedicar a la música desde que he querido; me siento plena”.

– ¿Qué artistas te inspiran a la hora de componer?

“Patrick Watson, Matt Corby… Ambos coinciden en que, además de artistas, son músicos. Me considero una amante de lo acústico, ya que toda mi experiencia con la música ha partido de un instrumento, ya sea una guitarra o un piano. Antes se entendía que los estilos debían ser muy marcados: bien puramente acústico o solo hip hop. Ahora, afortunadamente, el término medio entre ambos ha fluido y yo juego mucho con eso. La música urbana también tiene instrumentos, como ocurre con Juegas pa mí”.

– ¿Qué te aporta la música en tu día a día?

“Todo. Desde que me levanto hasta que me acuesto hago música. Cuando quedo con amigos y se me ocurre alguna letra, también la apunto. Jamás desconecto, hablando en el buen sentido, ya que forma parte de mí. De hecho, mis canciones surgen del día a día porque, independientemente de mi profesión, todos tenemos algo en común: somos personas a las que les ocurren cosas. Es algo muy bonito que, a raíz de sacar Juegas pa mí, mucha gente me ha escrito por sentirse identificada. Eso sí, cada uno le ha dado una interpretación diferente a la canción dependiendo del momento que estuviera viviendo; ha sido muy curioso”.

– Has reconocido ser fan de los textos reivindicativos de Roy Galán, ¿utilizas tu música con este fin?

“La música en sí es un lenguaje. Debemos tener cuidado con los mensajes que enviamos, ya sea a través de las canciones o las redes sociales, porque muchos jóvenes los asumen como suyos. A mí me gusta transmitir emoción a través de mi música y que a una persona que me escuche desde Ucrania, por ejemplo, le inspire un sentimiento aunque no comprenda la letra”.

– ¿Cómo fue tu paso Operación Triunfo?

“Fue una auténtica locura. Soy mucho de impulsos y me dejo llevar. Decidí presentarme al casting de Las Palmas porque un amigo me había animado. Fui a probar suerte con mi guitarra, aunque daba por hecho que no me seleccionarían. De hecho, ya tenía previsto el restaurante donde quería almorzar tras la prueba. Mi sorpresa fue cuando me dijeron que sí; se me trastocaron todos los planes porque la segunda fase fue ese mismo día”.

– Tus seguidores se emocionaron mucho con tu participación en el concurso que, finalmente, no pudo ser.

“Eso fue lo más complicado para mí. El último casting, que tuvo lugar en octubre en Barcelona, no lo pasé. Tuve que mantenerlo en secreto hasta enero, cuando se estrenó la edición. Eso fue lo más duro para mí porque todo el mundo estaba muy ilusionado pensando que entraba a la academia. De mi corto paso por OT 2020 destaco varias cosas positivas: la gente que conocí, con la que conecté mucho, y los nuevos seguidores que han comenzado a escuchar mi música. Eso, y que de 10.700 personas que se presentaron al casting, quedé la 30 [sonríe]”.