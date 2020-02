El Gobierno de Canarias también declara la alerta por fuertes vientos

Diario de Avisos / Europa Press

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, ha actualizado la alerta por viento del este y del sureste fuerte, de 40 a 70 kilómetros por hora. Esta actualización, que entrará en vigor a partir de las nueve de la noche, afectará a todo el archipiélago.

Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Se esperan condiciones de alerta por viento en todas las islas, incluidas sus áreas metropolitanas. Se prevé viento del este y del sureste fuerte, de 40-70 km/h. Además, se esperan áreas locales de viento muy fuerte (70-90 km/h) en zonas del norte y del oeste de las islas durante la primera mitad del domingo.

A su vez, hay predicción de rachas máximas de 70 a 120 km/h y no se descartan rachas locales de más de 120 km/h en las zonas altas y en puntos del norte y del oeste de las islas de mayor relieve.

Las zonas y áreas donde se espera el viento más fuerte y racheado son las siguientes: La Graciosa; el norte, el interior y la mitad oeste de Lanzarote; la mitad oeste y la península de Jandía en Fuerteventura; y en las islas de mayor relieve, los municipios del norte y oeste, las medianías y las zonas altas de los municipios del este y del sur, y las cumbres.

Se insta a la población a seguir los consejos de autoprotección de la Dirección General de Seguridad y Emergencias

Recomendaciones a la población

1. Prever la señalización de las zonas con riesgo de desprendimiento.

2. Garantizar la prevención de incendios así como una rápida respuesta de los medios disponibles destinados a la

extinción de incendios forestales.

3. Informar y poner en alerta a los responsables y los integrantes de la organización.

4. Estar atentos a la información meteorológica y, en especial, a los avisos realizados desde el CECOES 1-1-2. Establecer los mecanismos de vigilancia e información sobre la situación

5. Utilice para las comunicaciones con el CECOES 1-1-2, en el caso de su disposición, la red TETRA RESCAN.

6. Controlar y vigilar la red de carreteras.

7. Prohibir las actividades deportivas y evaluar actividades sociales.

8. Determinar Puntos de vigilancia con las siguientes funciones:

a. Hacer un seguimiento de los andamiajes, grúas y otros elementos de obra que haya y confirme que se

han asegurado.

b. Asegurar el mobiliario urbano, los contenedores de basura o cualquier otro objeto susceptible de provocar

un accidente.

c. Hacer seguimiento de las instalaciones no permanentes, portátiles o desmontables como carpas y

asegúrelas.

d. Confirmar que no hay personas acampadas en zonas de riesgo y haga un seguimiento de las instalaciones

de camping.

9. Hacer una previsión de los medios disponibles y necesarios.

10. Constituir el CECOPIN como CECOP y los órganos de dirección y asesoramiento del PEIN.

11. Informar a la población de la situación de riesgo por fuertes vientos y de las medidas preventivas recomendables.

12. Otras tareas preventivas que considere adecuadas para esta situación.