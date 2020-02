El increíble caso de la canaria Ana: el error en las notas del MIR de 4.700 médicos que daría un vuelco en la lista

Ana Saavedra (28) está viviendo una auténtica pesadilla desde que se publicaron los resultados provisionales del examen MIR 2020, el pasado martes. Para su sorpresa, esta médico se encontró con una nota media que no era su nota media. Y con una posición en la clasificación que, por tanto, no le correspondía. Tenía un cinco de diez en el baremo académico, cuando en realidad su media es de un notable alto en la Universidad de Ulm, en la región de Baden-Württemberg (Alemania), donde ha estudiado la carrera durante seis años. Su caso no es aislado, otros 4.700 médicos se encuentran en la misma situación, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL.

En septiembre, esta canaria se inscribió al examen y gestionó la conversión de sus calificaciones al tratarse de dos sistemas distintos, el español y el alemán. Creyó haber zanjado todo tras una extensa burocracia, de hecho, tiene las pruebas. Ahora, cinco meses después, la única solución que le han planteado desde el Ministerio es que vuelva a su universidad alemana y les implore la convalidación si quiere tener su nota real en el MIR. El domingo tomará un avión para estar allí el lunes a primera hora, aunque sabe que no tiene opciones, pues el centro ya se negó al principio.

Su posición es la número 4.306 —de las 7.512 plazas que ofertó el Ministerio de Sanidad para esta convocatoria—. Situación que, injustamente, le impide cumplir su objetivo desde que empezó a estudiar: convertirse en médico cirujano. Para optar a esta especialidad sanitaria es necesario quedar cientos de puestos por encima. “Para mí esto es un drama, una injusticia se coja por donde se coja. Es la segunda vez que me presento para conseguirlo y ahora que lo logro me ponen una nota mucho menor de la que tengo. Estudiar, prepararme en una academia, vivir en otra ciudad… esto supone un gasto físico y económico muy alto para todos, no se tiene en cuenta todo nuestro esfuerzo”, denuncia este aspirante, en una entrevista con EL ESPAÑOL.

Lo más insólito es que esta médico de Gran Canaria no es la única persona que se ha encontrado con un cinco, sino que se cuentan por miles los MIR que están viviendo esta situación y que han colapsando las lineas telefónicas del Ministerio de Sanidad para quejarse y pedir una solución por tal atropello. Según datos a los que ha tenido acceso este periódico, un total de 3.815 médicos, que equivalen al 25,52% de las personas que se presentaron al examen, han obtenido un cinco en el baremo académico. Fuentes académicas informan, en cambio, que esa cifra ya alcanzaría a 4.700 aspirantes.

