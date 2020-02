“En Alemania me dijeron que no podía ser química y tener familia”

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en la que se pretende resaltar los referentes femeninos en el ámbito científico para fomentar la vocación y reconocer su importancia en las distintas ramas científicas. DIARIO DE AVISOS ha querido destacar la labor de la catedrática de Química, Elena Pastor Tejera, premio a la trayectoria investigadora de la ULL en 2018.

Elena viene de una familia con vocación química, ya que su madre Elena Tejera fue la primera mujer en defender su tesis en Química estudiando en la ULL, y durante muchos años impartió la docencia en la Facultad; mientras su padre trabajó como químico en una empresa vinculada a la refinería; y su tía Gloria también se dedicó a la docencia de esta asignatura. “Mi madre ya estaba embarazada de mí cuando hacía su tesis doctoral y de niña venía al Edificio Central, así que hasta hace poco algún compañero me llamaba todavía Elenita”, señaló.

Tras finalizar el grado de Química en la ULL, hizo su tesis doctoral entre La Laguna y Alemania. Luego regresó a Tenerife para investigar e impartir la docencia en La Laguna en una plaza de ayudante. Hace pocos años logró la plaza de Catedrática y en la actualidad es vicedecana de la Facultad de Ciencias, sección de Química.

En la Universidad es donde Pastor ha tenido que superar el primer techo de cristal a su vocación de investigadora química. “El apoyo de mis padres fue importante para elegir la química y, sobre todo, mi madre fue un referente para todas en los años de la postguerra estudiando en La Laguna, cuando habían pocas mujeres en carreras técnicas. Sin embargo, a lo largo del tiempo en la especialidad siempre ha habido la misma cantidad de estudiantes de ambos sexos, pero es verdad que a nosotras nos ha costado mucho más escalar y llegar a donde merecíamos. En mi departamento, hasta hace tres años, los catedráticos eran todos varones y, actualmente, ya somos más mujeres, ya que han salido plazas y hemos podido acceder a las cátedras. A veces se hace difícil compaginar la vida personal y profesional, pero mi pareja me lo ha hecho más fácil. Sin embargo, en los puestos de responsabilidad, y a la hora de reconocimiento, nos cuesta igualarnos a los hombres”, lamentó.

En la década de los años 90 del siglo pasado, Elena acudió a formarse a Alemania. Allí fue donde sus compañeros le plantearon que debía elegir entre tener hijos o progresar profesionalmente. “Increíblemente fue en Alemania cuando me dijeron que si quería hacer algo en la química que me olvidara de tener familia. Mis compañeros me preguntaban, sorprendidos, si en España había más mujeres que estudiaban química. El país europeo más avanzado del momento, no era como lo pintaban en la igualdad de oportunidades entre sexos”, reprochó.

Sobreesfuerzo

Cuestionada por el papel de la mujer en la investigación y la Universidad, Elena Pastor afirmó que “las mujeres tenemos que esforzarnos más y para llegar a los reconocimientos, en general, tenemos más dificultades. Hay mujeres que se dedican a la ciencia, pero muy pocas lideran grupos de trabajo o investigación. Es muy complicado, nos falta dar ese paso. En clase insisto a mis alumnas en las ganas, el trabajo y en la lucha por lograr los objetivos, pero es la sociedad la que debe ofrecernos las oportunidades”, lamentó.

El Grupo de Ciencia de Superficies y Electrocatálisis de la ULL que lidera Elena Pastor, trabaja en nuevos modelos de pila de combustible, compuestos y electrocatálisis para mejorar las células fotoeléctricas de las placas solares, logrando varias patentes por sus descubrimientos. “Somos electroquímicos así que nos hemos centrado en las baterías y las pilas de combustible. Nuestra idea es que todos estos dispositivos, combinados con las energías renovables, nos permitan evolucionar a un vehículo eléctrico, y no seguir quemando energías fósiles”.

Canarias debe ser líder en energía renovable

Y continuó, “nosotros creemos que Canarias debe ser una potencia mundial en energías renovables, sin embargo, desde las administraciones y las empresas se nos ha ayudado muy poco para poder investigar. Las Islas deben dar una paso y apoyar la investigación, para ser el laboratorio referente en la utilización y aprovechamiento de las energías renovables, porque tenemos grandes condiciones para ello”. “Buscamos baterías, pilas o acumuladores que guarden el excedente de energía que producimos. El problema en las baterías es su coste al trabajar con metales preciosos o raros. También buscamos alternativas con compuestos menos contaminantes y de mayor durabilidad. Debemos ser imaginativos y diseñar materiales alternativos, a través de la nanotecnología”.

Actividades y charlas para mostrar el quehacer de las investigadoras canarias

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias organiza, a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), el programa Mujer y niña en la ciencia, que tiene como fin aumentar las vocaciones femeninas, con el que se pretende “reducir la brecha de género y conseguir una igualdad plena en los ámbitos científico y tecnológico”. La brecha de género se muestra en las universidades públicas, pese a la mayoría en las matriculaciones (60% en Las Palmas y 57% en La Laguna). El programa ofrece talleres y exposiciones, así como un documental con 11 entrevistas que analizan el papel de las científicas y reconocer su valor en la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

Por otro lado, hoy en el Aula Magna de la Física y Matemáticas de la ULL se celebrará La ciencia en porciones, una jornada de charlas divulgativas en la que intervendrán investigadoras de la ULL y el IAC.