Félix Hernández: “Creo en la total honestidad de los colegiados; si no, dimitiría”

La eliminación del Iberostar Tenerife en la Copa del Rey sigue coleando. Las últimas decisiones arbitrales del compromiso con el Andorra fueron muy discutidas, por televisión pudieron apreciarse errores, algo que, según Félix Hernández, presidente del Canarias, pudo “ser decisivo” aunque rechazando que hayan colegiados predispuestos contra su club porque cree en su “total honestidad”.

Hernández reconoció que “una decisión arbitral”, la falta sobre Konate, fue “clave”, algo que “duele” pero contra lo que poco pueden hacer: “Creo que esa decisión pudo ser clave, pero también es cierto que, de señalar la falta, podíamos haber fallado los tiros libres, o fallar solo uno…”.

Lo que descarta por completo es que haya colegiados en la Liga Endesa que vayan predispuestos a perjudicar a su club: “Ellos fallan como fallan los jugadores. Creo en la total honestidad de los árbitros. Es más, de no ser así, dimitiría. Nadie va dispuesto a perjudicar a nadie. Lo que sí espero es que, al final de temporada, se compense y nadie salga perjudicado”.

Cuestionado por una anterior acción a la de Konate, donde pudo haber simulación de Marcelinho, Hernández cree que fue “una falta clara” sin “ser exagerada” descartando la posibilidad de que, posteriormente, hubiera una compensación por ello en la falta de Konate, algo que volvió a descartar de plano.

Por último, el presidente aurinegro no cree que el equipo llegara cansado a la Copa, aunque sin “saturado” por el calendario: “Jugó cuatro partidos en solo ocho días, con lo que todo eso conlleva. Siempre dijimos que había que respetar al rival”.

Hasta seis clubes quieren la ‘Final Four’ de la Champions

El presidente del CB Canarias valoró el sorteo de la Champions que emparejó a su equipo con el Oostende porque es “un desplazamiento teóricamente cómodo” para que los jugadores “no se resientan demasiado” para seguir compitiendo en la ACB.

En el mismo lado del cuadro está el duelo entre Zaragoza y Lietkabelis, conociendo que los maños querrían albergar la Final Four en caso de clasificarse deportivamente. Este aspecto no preocupa a Hernández: “Hasta seis clubes la quieren. La FIBA, de los últimos cuatro que queden, se la dará al que consideren más oportuno. Que quieren la Final Four no condiciona ese posible partido”.