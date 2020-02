Freddy Chalk reconoce que siempre borra sus obras: “Sé que este arte puede resultar difícil de entender en Tenerife”

Freddy Chalk, de 38 años, suele viajar con su material de pintura. Un lote de tizas pastel que utiliza para dejar plasmado su talento en el suelo de algunas de las ciudades más cosmopolitas de Europa que finalmente borra la lluvia, la muchedumbre, el tiempo o el propio autor. Una costumbre que decidió llevar a cabo este fin de semana en Santa Cruz de Tenerife, aprovechando su viaje a la Isla para visitar a un amigo. Sin embargo, sin comerlo ni beberlo, el artista callejero de origen islandés se vio envuelto ayer en una sonada polémica de la que se hicieron eco, incluso, varios medios nacionales.

Se trataba de un perfecto Cristo en la columna, del pintor italiano Caravaggio, que Chalk reprodujo ayer junto a la céntrica plaza del Príncipe y que borró él mismo horas después tras el revuelo formado en redes sociales que desató un mensaje en Twitter de la Policía Local: “Este tipo de arte parecerá muy bonito pero no es el sitio. […] A pesar de estar supuestamente firmado se tratará de localizar al autor”. Y es que fueron muchos quienes arremetieron este domingo contra el tuit del citado cuerpo policial al considerar la pintura una auténtica obra de arte.

Hoy, 24 horas después de la hecatombe artística, Chalk ha decidido romper su silencio en una entrevista telefónica concedida a DIARIO DE AVISOS. “Me apetecía mucho dibujar aquí, sobre todo, por el buen clima, aunque la verdad es que me quedé bastante sorprendido cuando surgió la polémica porque mientras estaba dibujando un agente se acercó, me sonrió y aseguró que le gustaba”, ha declarado el autor, quien estuvo elaborando la obra de la discordia desde el viernes por la mañana hasta el mismo domingo. El artista ha reconocido que fue él quien borró su propia creación como suele hacer siempre para evitar manchas en el suelo. “Entiendo que este tipo de arte no se ve todo los días en Tenerife y puede resultar difícil de entender”, dice.

El entrevistado afirma que en países como Alemania, Inglaterra o Itaila hay bastante más tradición respecto al arte urbano donde “las autoridades ya están acostumbradas a ello”. No obstante, prefiere quedarse con lo positivo de la discusión: “El arte siempre gana. Gracias de corazón. El apoyo de Santa Cruz es estremecedor y me motiva aun más a seguir luchando por la libertad de arte y expresión”, escribió anoche el autor islandés en su cuenta de Instagram.

“Estoy dispuesto a realizar nuevos trabajos en Santa Cruz”, reconoce Chalk después de llegar este lunes a un acuerdo con el Consistorio capitalino. “Lamentablemente solo me quedaré en Tenerife hasta el martes de la próxima semana, pero volveré porque ya se ha abierto un canal de diálogo muy bonito con el Ayuntamiento para hacer alguna colaboración juntos”, indica.

Fue hace unos cinco años cuando Chalk quedó atónito ante el arte urbano que un amigo le mostró. Desde niño siempre había sido un amante de la pintura, pero fue con poco más de 30 años cuando comenzó a crear en los espacios públicos de grandes ciudades. “Me gusta mucho inspirarme en Caravaggio por la forma que tenía el autor de representar la figura humana, aunque mis obras dependen de cómo me sienta ese día”, cuenta el artista callejero, quien confiesa que apuesta mucho por los retratos debido a su pasión por los rostros de las personas.