Las emotivas palabras de una trabajadora del hotel H10: “Estoy orgullosísima de pertenecer a esta plantilla”

“Son las 6.30 horas de la mañana y ya toca levantar para volver a colocarnos nuestra mejor sonrisa y empezar otra jornada maratoniana”. Con estas palabras, Nieves López, delegada de Prevención de Sindicalistas de Base, que actualmente se encuentra aislada de manera preventiva en el hotel H10 Costa Adeje Palace, comienza una grabación de voz que ha querido difundir a través de WhatsApp para agradecer la labor tanto de sus compañeros como de los clientes. A continuación, compartimos el audio trascrito:

“Desde que empezó todo esto, no hemos podido apenas descansar. Estamos agotados pero animados y, sobre todo, orgullosos de lograr superar cada día, de nosotros mismos, de nuestros compañeros que, sin dudarlo, decidieron presentarse voluntariamente para intentar darle a nuestros clientes un servicio digno. Clientes que nos han demostrado su gran humanidad, entendiendo en su gran mayoría que esta situación no es culpa nuestra, pero que nos ha tocado vivirla y, que en vez de mostrarse enfadados por no poder recibir el servicio por el que han pagado, o nerviosos por el motivo por el que están encerrados en el hotel, sorprendentemente, están tranquilos respecto a la situación. Pero, sobre todo, agradecidos en su inmensa mayoría por nuestro esfuerzo.

¿Y qué decir de nuestros compañeros? Estoy orgullosísima [Nieves se emociona] de pertenecer a la plantilla de profesionales que formamos el equipo de este gran hotel. Compañeros que cada día hacen un esfuerzo sobrehumano por sacar esto adelante. Sin perder su sonrisa. Ayudándonos unos a otros. Colaborando en todos los departamentos y sin pensar, por un instante, que corremos ningún riesgo. Nos sentimos seguros porque confiamos en la sanidad canaria y, en todo momento, llevamos protección porque nos hacen controles varias veces al día. La dirección del hotel estánpendiente de que cada una de las personas, tanto trabajadores como clientes, no corramos riesgos.

Seguiremos hasta que todo esto acabe porque Tenerife y el hotel H10 Costa Adeje Palace siguen siendo un lugar seguro y el mejor destino para pasar las vacaciones. Gracias a los clientes por sus palabras de ánimo, a cada uno de los trabajadores que está aquí sin apenas descansar, a la dirección… pero, sobre todo, al equipo de bares y restaurantes”.