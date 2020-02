Y el coronavirus llegó al pueblo con “el mejor clima del mundo”

Por Eugenio Díaz

Hermigua, encajado en un valle de cuatro kilómetros en el norte de La Gomera, presume de la tranquilidad que le da tener “el mejor clima del mundo”, como reza el cartel que da la bienvenida al pueblo. Sin embargo, esa tranquilidad de sus casi 2.000 habitantes se ha visto alterada esta semana. Nadie lo hubiera imaginado, pero un virus nacido en una provincia lejana de China ha colocado a Hermigua en las carteleras de los noticieros nacionales. “Una pena que solo salgamos en la tele por malas noticias”, se quejan muchos de los vecinos, que no hablan de otra cosa desde que el pasado miércoles fueron aislados en el Hospital Insular cinco de los seis alemanes hospedados en una vivienda de alquiler vacacional en La Punta.

Desde el restaurante Las Chácaras, de Eva y César, hasta el restaurante El Silbo, de Alonso Trujillo, justo enfrente de esa vivienda donde se hospedaban los alemanes, todos hablan del coronavirus y de la casualidad de que tuviera que ser Hermigua y La Gomera el primer lugar de España con un posible episodio de contagio, finalmente confirmado anoche por el Instituto de salud Carlos III, en Madrid.

Los cinco alemanes varones, de entre 30 y 40 años, se mantienen aislados en un ala de la única planta de ingresos el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe. Están confinados, pero antes de confirmarse el positivo tenían libertad de movimientos para salir, por ejemplo, a la terraza, como muchos usuarios del centro hospitalario han podido comprobar, mientras el sexto ocupante de la vivienda se mantiene en la misma desde el martes que llegaron desde Alemania. Es más, a diario recibe el almuerzo y la cena del restaurante El Silbo que está justo enfrente. “Aquí todo el mundo alega y alega paja y paja”, señala Alonso Trujillo, su propietario, cansado de tantas especulaciones: “Hay que ser serios y no perder la calma, y menos hacer chistes y memes con esto”, señala. Alonso relata que “yo sigo abierto y la gente no ha dejado de venir al restaurante, aunque estemos tan cerca de esa vivienda”.

Juan Ramón Pérez Ramos, exprimer teniente alcalde, y vecino de La Punta, insiste en que “no hay que alarmar, porque todo está controlado, pero es verdad que hay preocupación en el pueblo”, añadiendo que “crece esa preocupación cuando ves a tanta televisión y periodistas por aquí”. Según ha trascendido, los seis alemanes llegaron a La Gomera el pasado martes y fue el miércoles -como ya informó este periódico- cuando la Embajada alemana en Madrid avisó a las autoridades españolas que dos de ellos habían acudido a un congreso de medicina en Berlín donde intervino un médico procedente de China que había incubado el coronavirus. A partir de ese momento se procedió a ejecutar el protocolo, se les localizó y cinco de ellos fueron trasladados en ambulancia hasta el Hospital Insular, donde se procedió a su aislamiento en la planta de ingreso, clausurada a los familiares y visitantes, después de desinfectar todo el trayecto desde que salieron desde la ambulancia hasta que fueron ingresados en las habitaciones.

Compañía

Ayer ya se pudo observar la presencia de familiares de los afectados en el centro médico gomero y el gerente del mismo comunicó a los trabajadores que “todo está controlado” y que “solo queda esperar a las analíticas”, sin que haya observado ningún síntoma febril entre ninguno de los cinco alemanes ingresados. Lo que sí se ha notado es una disminución considerable de visitas al hospital, que se realiza sin mascarillas o protección especial, porque se han anulado muchas de ellas. “Tenemos el deber de calmar a la gente y dar tranquilidad, porque no es cuestión de que ahora la gente tenga miedo de coger el barco y venir a La Gomera”, comentó uno de los sanitarios.

Lo cierto es que, cuando pase esta tormenta mediática por el coronavirus, Hermigua seguirá presumiendo de contar con el mejor clima del mundo.